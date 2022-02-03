إصابة عامل اصطدمت دراجته النارية بسيارة ملاكي في سوهاج

شهدت مدينة العرايس، دائرة قسم أول سوهاج، إصابة شاب في العقد الأول من العمر، إثر تصادم «دراجة بخارية» كان يقودها بسيارة «ملاكي»، بعد ان اختل توازنه أثناء القيادة، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ بإصابة عامل في حادث تصادم، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة «محمد. ا. م. ا»، 17 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، اختل مقود الدراجة بيده، واصطدم بالسيارة «بيك أب»، قيادة «محمود. م. ا. ع»، 45 سنة، سائق ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية، بـ«كسر بالذراع الأيمن والقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما تقدم، وحرر المحضر اللازم، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة

شهدت دائرة قسم أول طهطا، شمال محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، إثر افتراش «فكهاني فرش لبيع الفاكهة أمام مقهى» نشبت مشاجرة بينهما، ما أدى إلى إصابتهم جميعًا، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول طهطا، شمال محافظة سوهاج، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «عز. ا. ع. ح» 23 سنة، قهوجي، مصاب بـ«جرح شبه نافذ أعلى الصدر»، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و«حسن. ي. م»، 40 سنة، قهوجي، مصاب بـ«اشتباه قطع بأوتار اليد اليسرى»، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأضاف الفحص أن الطرف الثاني للمشاجرة هو «محسن. ص. م. ك»، 42 سنة، فكهاني، مصاب بـ«جروح باليد اليسرى، ومقدمة الرأس»، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تبادل الاتهامات

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول «كتر»، وبحوزة الطرف الثاني «مطواة»، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب افتراش الطرف الثاني «فرش لبيع الفاكهة أمام مقهى الطرف الأول بذات الناحية».

وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق.