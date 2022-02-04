محافظ بورسعيد يهنئ المنتخب الوطني.. واحتفالات في الشوارع حتى الصباح

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني، بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره الكاميروني على أرضه ووسط جماهيره، في مباراة نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية.

إشادة بالأداء المتميز

وأشاد «الغضبان»، في بيان له، اليوم الجمعة، بالأداء المتميز، والروح القتالية للاعبي المنتخب المصري طوال 120 دقيقة، متمنيا لهم التوفيق في المباراة النهائية مع السنغال، والعودة بكأس البطولة، وإسعاد جموع الشعب المصري.

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أهالي بورسعيد يحتفلون حتى الصباح

وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت احتفالات حتى الصباح في مختلف الشوارع، وعبر المواطنون عن فرحتهم فور انتهاء المباراة، إذ طافت السيارات شوارع المحافظة، وحمل المواطنون أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية داعين الله بتحقيق الفوز على السنغال، وحصول المنتخب على كأس الأمم الأفريقية.

وشارك في الاحتفالات الرجال والنساء والأطفال من مختلف الأعمار، قائلين: «الفرحة حلوة ودائما حب مصر هو سبب تجمع المصريين»، و«ما قام به منتخب مصر هو دور بطولي في مباراة شهدت تعدي من الفريق الآخر وحكم غير عادل، والذى يظهر عداوته بشكل شخصي لمنتخب مصر، وليست أول مباراة يتعامل بغير عدالة»، و«النصر حليف مصر رغم كيد الأعداء».

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كما شارك حسن طارق عمار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أهالى المحافظة فرحتهم، إذ شاهد مباراة المنتخب والكاميرون على شاطىء بورسعيد، وسط تجمعات آلاف من الأهالي على الشاطىء.