5 قنوات لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون بث مباشر

مواجهة قوية تجمع منتخبي الفراعنة والأسود غير المروضة بعد ساعة قليلة من الآن، وتحديدًا في تمام الساعة 9 مساءً، بتوقيت القاهرة على ستاد ملعب أوليمبيه على الأراضي الكاميرونية، في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، إذ يترقب الملايين مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في بث مباشر كونها تعيد لأذهانهم آخر مواجهة جمعت المنتخبين وخسر المنتخب الوطني فيها عام 2017 ليحرم من اللقب الثامن الذي يقاتل من أجله هذا العام.

المباراة الثأرية التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، يحرص الكثير من الجمهور على متابعتها بالبحث عن القنوات المفتوحة والمجانية التي يمكن من خلالها مشاهدة مباراة مصر والكاميرون، وبعضها قنوات عربية وأخرى نوه عنها الكاف، وقناة «آر تي أي»، القناة الإيفوارية.

مشاهدة مباراة مصر والكاميرون

وجاءت تفاصيل القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون على النحو التالي:

بث مباشر عبر قناة «كاف» على يوتيوب

يمكن للجمهور المصري والعربي والإفريقي متابعة مباراة مصر والكاميرون من خلال البث المباشر عبر قناة «كاف» على يوتيوب والتي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل انطلاق البطولة، وذلك تيسيرا على المشاهدين ومحبي كرة القدم العربية والإفريقية.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

وفي تنويه مستمر عبر شاشتها، أعلنت قناة الجزائر الأرضية، إذاعة مباريات المنتخب المصري أمام الكاميرون اليوم وجاء ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

اسم القناة Programme NationalHD

التردد 11680

معدل ترميز 27500 أفقي

تردد قناة آر تي أي

القمر الصناعي: بدر

التردد: 11996

معدل الترميز: H 27500

تردد قناة النبأ الليبية

كما أعلنت في وقت سابق من البطولة قناة النبأ الليبية بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، ومن المقرر أن تعرض مباراة مصر والكاميرون، في قبل نهائي البطولة الأكبر في القارة السمراء، عبر القمر الصناعي نايل سات وجاء ترددها كالتالي:

التردد: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500.

تردد قناة آر تي بي

وأخيرا يمكن للجمهور مشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون عبر قناة «آر تي بي» البوركينابية المجانية، والتي أعلنت إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية بدون تشفير.

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11900

معدل الترميز: H 27500