تعرف على جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأخير من عام 2021.. لكل المناطق

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأخير من عام 2021 ، ويعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة «مدينة وحي»، لكل مشغل، وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات وعمليات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 115 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الأخير من 2021.

تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد معاناتها من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت وإجمالي التجاوزات في الربع الأخير من عام 2021:

- فودافون: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس ورصد إجمالي عدد 15 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والقناة، حيث تم رصد 20 تجاوزاً في 15 منطقة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 25 تجاوزاً 2021 في 21 منطقة خلال شهر أكتوبر 2021.

- أورانج: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم ورصد عدد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الإسكندرية والدلتا والقاهرة، حيث تم رصد 40 تجاوزاً في 28 منطقة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 54 تجاوزاً في 38 منطقة خلال شهر أكتوبر 2021.

- اتصالات: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم ورصد عدد 29 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا، حيث تم رصد 36 تجاوزاً في 29 منطقة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 43 تجاوزاً في 32 منطقة خلال شهر أكتوبر 2021.

- وي: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم ورصد عدد 37 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والدلتا، حيث تم رصد 46 تجاوزاً في 37 منطقة خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 76 تجاوزاً في 56 منطقة خلال شهر أكتوبر 2021.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات

- فودافون: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم، تم رصد 40 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 42 منطقة متأثرة في شهر أكتوبر 2021، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والصعيد، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر ديسمبر 29 ميجابت/ثانية.

- أورانج: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 34 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 30 منطقة متأثرة في شهر أكتوبر 2021، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والإسكندرية، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر ديسمبر 26 ميجابت/ثانية.

- اتصالات: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 17 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بعدد 20 منطقة متأثرة في شهر أكتوبر 2021، وعلى رأسها القاهرة والصعيد والجيزة، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر ديسمبر 27 ميجابت/ثانية.

- وي: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد ثبات في عدد المناطق المتأثرة التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات (13 منطقة) خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021، وعلى رأسها الصعيد والإسكندرية والجيزة، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر ديسمبر 29 ميجابت/ثانية.