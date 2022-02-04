يوم حزين للوسط الفني.. محسن جابر يعلن وفاة والدته بعد «الشرقاوي» و«عبدالعزيز»

أعلن المنتج الموسيقي محسن جابر، وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحا أنّ الجنازة ستخرج من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، ويُدفن الجثمان في مقابر العائلة.

وقال جابر، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «توفيت إلى رحمة الله والدتي، الحاجة قدرية السيد علي الجزار، فجر اليوم، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، نسألكم الفاتحة».

وفاة عايدة عبدالعزيز عن عمر يناهز 92 عاما

وتقام في التوقيت ذاته والمسجد ذاته، صلاة الجنازة على جثمان الفنانة عايدة عبدالعزيز، التي وافتها المنية مساء أمس عن عمر ناهز 92 عاما، بعد وعكة صحية أصابتها مؤخرا، وفقا لما كشفته ابنتها في تصريح سابق لـ«الوطن».

وأعرب عدد من الفنانين والجمهور، عن صدمتهم لرحيل الفنانة القديرة، التي ابتعدت عن الأضواء منذ سنوات، بعد معاناتها مع مرض ألزهايمر.

صلاة الجنازة على جلال الشرقاوي في مسجد مصطفى محمود

ولم تنتهي أحزان الوسط الفني اليوم، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة على جثمان الفنان والمخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاما، وفقا لما صرحت به ابنته عبير الشرقاوي لـ«الوطن»، ويُدفن الجثمان في مقابر العائلة، وحتى الآن لم يتحدد موعد العزاء.

وجاء رحيل المخرج المسرحي الكبير بعد أيام طويلة من المعاناة مع تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، التي انتكست مؤخرا رغم الاستقرار الذي شهدته قبلها، ما أدى إلى نقله لمستشفى أخرى، حيث توفي فيه.