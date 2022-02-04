وصول جثمان الفنانة عايدة عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل، منذ قليل، جثمان الفنانة عايدة عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقام صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الجمعة مباشرة، وذلك بعد وفاتها مساء أمس، عن عمر يناهز الـ 92 عاما، وكانت قد غابت عن جمهورها منذ سبع سنوات تقريبا، بعد وفاة زوجها وإصابتها بمرض ألزهايمر.

كما وصل عدد من أقارب الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز إلى المسجد ليشاركون في صلاة الجنازة عليها في مسجد الشرطة، ثم دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة 6 أكتوبر.

ابنة عايدة عبدالعزيز تغيب عن جنازة والدتها

يذكر أن الفنانة عايدة عبدالعزيز كانت قد رحلت عن عالمنا، أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث قالت ابنتها إنها خضعت لجلسة أكسجين صباحا، وبعدها فقدت النطق ولفظت أنفاسها الأخيرة، ولن تتمكن ابنتها من حضور جنازة الفنانة الكبيرة، وذلك بسبب تواجدها في ألمانيا التي تفرض إجراءات صارمة فيما يتعلق بالطيران خلال فترة الوباء، بينما يتواجد حفيد الفنانة الراحلة من ابنتها برفقة خاله شريف عبدالحليم لإنهاء إجراءات الدفن والجنازة والعزاء.

الوسط الفني ينعى عايدة عبد العزيز: «ممثلة من طراز رفيع»

وسيطرة حالة واسعة من الحزن في الوسط الفني بعد رحيل الفنانة عايدة عبدالعزيز، من بينهم الفنان محمد صبحي الذي نعاها عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «أنعى اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، شاركت معي في كل أجزاء ونيس وأيضا رحلة المليون.. وداعا يا عايدة».

ونعى الفنانة الكبيرة مجموعة من النجوم وصناع السينما والدراما منهم الفنانة رجاء حسين، المنتج محمد العدل، حمزة العيلي، هند عاكف، بالإضافة إلى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، الذي كتب عبر حسابه الرسمي قائلا: «ممثلة من هذا الطراز الرفيع، سيدة من سيدات المسرح العربي التي تملك موهبة متفردة، وأداء يضاهي أداء أعظم الممثلات في العالم».