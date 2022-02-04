جلال الشرقاوي.. من مدرس علوم إلى رائد للمسرح والفن

«رائد مسرحي قدير وفارس ماهر من فرسان المسرح العربي، ويكفي انتمائه إلى ذلك الجيل الرائع الذي ساهم في تحقيق نهضة الستينيات المسرحية»، بهذه الكلمات تحدث المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة عن المخرج الراحل جلال الشرقاوي الذي رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 87 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا، والذي نقل على إثره إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

أبرز المعلومات عن جلال الشرقاوي

وأضاف «دوارة» لـ«الوطن»، أن المبدع جلال الشرقاوي له إسهامات متعددة ومتنوعة في أكثر من مجال ثقافي وفني وانجازاته كثيرة جدا، ويحسب لهذا المبدع الأصيل خلال مسيرته الثرية الرائعة تعدد مشاركاته كرجل مسرح في التمثيل والإخراج والإنتاج وأيضا التدريس الأكاديمي، وبالإضافة إلى كل ما سبق مشاركاته كناشط ثقافي وفني في عدد كبير من اللجان المتخصصة والفعاليات الفنية والثقافية المتعددة.

وتابع: «يحسب له إيمانه العميق بعروبته ومسؤوليته التنويرية تجاه الأقطار العربية الشقيقة، فقام بالتجوال بين بعض الأقطار العربية بنشاط وهمة، وساهم في تدريس أسس الفن ونشر القيم وكذلك الإبداع في شتى المجالات».

دراسة جلال الشرقاوي

وألمح إلى أن «الشرقاوي»، أصر على صقل موهبته بالدراسة، وبالفعل بعد تخرجه من كلية العلوم وعمله كمدرس للعلوم في مدرسة «النقراشي باشا»، والتحق بالمعهد العالي للتمثيل وتخرج فيه بتقدير امتياز عام 1958، وكانت بدايته الاحترافية من خلال ميكروفون الإذاعة، والتي أصبحت المتنفس الفني الوحيد بالنسبة له، قدم خلالها مجموعة أعمال مهمة مع عدد كبير من المخرجين الإذاعيين.

دراسته للإخراج في روسيا وفرنسا

وأكمل: «تحقق حلم جديد له في مشواره الفني بحصوله على بعثة عام 1959، فسافر أولا إلى موسكو ثم سعى لتغيير بعثته إلى باريس، بناء على نصيحة أساتذته، فحصل علي دبلوم إخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا 1962».

وفي مصر عين أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية عامي 1975 و 1979، وهو منذ سنوات أستاذ متفرغ بالمعهد وبالتحديد منذ عام 2006.

تتضمن مسيرته الفنية في مجال الإخراج المسرحي إثرائه للمسرح المصري والعربي بإخراج (74) عرضا، من بينها: (26) عرضا لفرق الدولة المختلفة وبعض الوزارات الحكومية، و(48) عرضا لفرق القطاع الخاص، فيما تضمنت مسيرته السينمائية إخراج أربعة أفلام، وإنتاج فيلمين والمشاركة في بطولة تسعة أفلام سينمائية، وذلك بخلاف أربعة أفلام تليفزيونية.

أخرج عدة أعمال درامية للتليفزيون المصري، وتنوعت أعماله الإخراجية بين التمثيليات (سباعيات) والسهرات التليفزيونية وبين المسلسلات الدرامية، كما شارك بالتمثيل في عدد كبير من المسلسلات والتمثيليات والسهرات التليفزيونية. قدم للإذاعة خلال مسيرته الفنية كممثل عددا كبيرا من المسلسلات والتمثيليات والسهرات الإذاعية وكذلك بعض المسرحيات المعدة إذاعيا، كما قام أيضا بإخراج بعض الأعمال الإذاعية لإذاعة الكويت.