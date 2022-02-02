وزير التموين: الأفضل إعطاء المواطنين دعم الخبز نقدا

قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من الصعب في الوقت الحالي، استبدال دعم الخبز والمواد الغذائية الأخرى بالمنح النقدية، مشيرا إلى أن التضخم قفز في الأشهر الأخيرة إلى 6%، مرتفعا من مستوى 4% في وقت سابق عام 2021.

إدخال النقد متوقف على استقرار التضخم

أضاف المصيلحي، في تصريحات لـ«رويترز»، أنه في حالة استقر التضخم، يمكن وقتها إدخال النقد لاستبدال دعم الخبز، مشيرا إلى أن هناك مصريون مؤهلون يحصلون بالفعل على قسيمة شهرية تبلغ قيمتها نحو 50 جنيه مصري، مقابل الأغذية المدعومة الأخرى، مؤكدا أنه يرى «أن من الأفضل إعطاء المواطن المال لشراء الخبز».

المدفوعات غير المشروطة

أشار إلى أن فكرة إدخال مدفوعات غير مشروطة، يفضلها العديد من الاقتصاديين، باعتبارها أكثر أنظمة الرفاهية كفاءة، وتخاطر برفع الأسعار عن طريق ضخ المزيد من السيولة في التداول، في وقت ارتفاع التضخم.

تحسين قاعدة بيانات المستفيدين

أكد وزير التموين، على أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على تحسين قاعدة بيانات المستفيدين، حتى تحدد من يحتاج وماذا يحتاج، لافتا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات في الوقت الحالي.

يذكر أن برنامج دعم المواد الغذائية، يكلف الحكومة حاليًا، نحو 5.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تضيف أسعار القمح المرتفعة 763 مليون دولار، إلى ميزانية 2021/2022، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

الحصول على خبز 3 أيام دفعة واحدة

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل أيام، تعديل نظام صرف الخبز، ليصبح من حق كل مواطن الحصول على خبز 3 أيام دفعة واحدة، كما تردد، مؤكدةً أن هذا الأمر عارٍ من الصحة.