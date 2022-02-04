أشرف زكي أول الحضور في جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

وصل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، قبل قليل، للمشاركة في تشييع جنازة الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة الجمعة.

وصول جثمان الفنانة عايدة عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة

وقبل قليل، وصل جثمان الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة مباشرة، كما وصل عدد من أقاربها للمشاركة في تشييع الجنازة، ويُدفن الجثمان في مقابر الأسرة بـ6 أكتوبر.

وغابت الفنانة عايدة عبدالعزيز عن جمهورها قبل نحو 7 سنوات، بعد وفاة زوجها ومعاناتها بعد ذلك مع مرض ألزهايمر، وبعد سنوات طويلة قدّمت فيها مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والمسرحية المهمة، فضلا عن إسهامتها في عالم الدراما.

وفاة والدة المنتج محسن جابر

وفي ذات المسجد وعقب صلاة الجمعة، تشّيع جنازة السيدة قدرية والدة المنتج الموسيقي محسن جابر، والتي غيّبها الموت فجر اليوم، حسب ما أعلن جابر عبر حسابه على فيس بوك، حخيث قال: «توفيت إلى رحمة الله والدتي، الحاجة قدرية السيد علي الجزار، فجر اليوم، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة، نسألكم الفاتحة».

أما صلاة الجنازة على جثمان المخرج المسرحي الراحل جلال الشرقاوي، فتُقام عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، حيث رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 88 عاما.

ودخلت عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل في حالة من الانهيار بعد وصول جثمان والدها إلى المسجد لاستعدادا لصلاة الجنازة عليه، كما وصل عدد من الفنانين للمشاركة في جنازة الراحل، ومنهم الفنان ياسر جلال وسامح بسيوني.