سعر اليورو اليوم السبت 5 فبراير 2022 في مصر

تعد اليورو إحدى العملات التي يتم التعامل معها يوميا في البنوك والمصارف كونه المنافس الأول للدولار، وسط العملات الدولية المعترف بها، ويشهد سعر اليورو اليوم السبت حالة من الاستقرار في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، إلا أن هناك فروق بين البنوك لا تتعدى قروشا بسيطة فتجده في البنك الأهلي سجل سعر بيع 17.79 وفي الاسكندرية 17.82 جنيه.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تعرضها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم، السبت الموافق 5 فبراير الحالي، في البنوك والمؤسسات المصرفية.

سعر اليورو اليوم

شهد سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.79 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك المشرق اليوم إلى نحو 17.82 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء، فيما وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.61 للشراء وسعر 17.82 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوم نحو 17.66 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.41 جنيه للشراء، وسجّل نحو 17.64 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أما عن سعر الدولار الأمريكي، فسجل في بنك الإسكندرية اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.