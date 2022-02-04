سعر اليورو اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص بالبحث عن سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر للبيع والشراء بشكل يومي، حتى يستطيعون استبدال اليورو بالجنيه المصري، خصوصا الأشخاص الذين يعملون في شركات عالمية تتعامل بسعر اليورو، والتي تختلف بين اليوم والآخر.

ونظرا لتباين سعر اليورو الذي يحدث بشكل يومي في البنوك المختلفة، تقدم بوابة «الوطن»، لمتابعيها سعر اليورو في البنوك المختلفة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 4 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول اليوم، نحو 17.85 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.79 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك المشرق اليوم إلى نحو 17.82 جنيه للبيع مقابل 17.68 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.61 للشراء وسعر 17.82 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك المصرف العربي الدولي إلى 17.41 جنيه للشراء، وسجّل نحو 17.64 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد اليوم نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوم نحو 17.66 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.