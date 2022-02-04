المعلمين: ضبط 3 من أولياء الأمور المتهمين بالتعدي على «معلمة السنبلاوين»

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ضبط 3 من أولياء الأمور الذين حاولوا التعدي على معلمة بالسنبلاوين، عقب انتهاء آخر امتحانات الشهادة الإعدادية أمس، لمنعها الغش في اللجنة التي ترأستها.

تكليف محام لحضور التحقيقات مع المعلمة

ووجّه نقيب المعلمين، عادل حاحه، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر، بتكليف محامٍ من النقابة الفرعية باتخاذ الإجراءات القانونية وحضور التحقيقات مع المعلمة، والاطمئنان عليها والحفاظ على حقوقها القانونية.

كما وجّه الزناتي، التحية والتقدير للمعلمة الفاضلة وداد حمدي عبدالعال، التي حرصت على تطبيق المبادئ والقيم، ووقفت ضد محاولات الطلاب الغش في اللجنة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفض المعلمة وداد حمدي عبدالعال، وكيل المدرسة الثانوية بنات بالسنبلاوين ورئيس لجنة مدرسة الشهيد محمد الشقيري الإبتدائية التي يؤدي بها طالبات مدرسة العروبة الإعدادية بنات، امتحانات الشهادة الإعدادية، السماح بالغش، إلا أنّ الطالبات وأولياء أمورهن تجمهروا أمام لجنة الامتحانات، في محاولة منهم للتعدي على المعلمة، فاستدعت الأخيرة الشرطة وخرجت في حراستهم حتى وصلت إلى منزلها، وتحرر محضر بالواقعة.

وأكدت نقابة المعلمين، أنّ المعلمة بصحة جيدة، وجرى القبض على 3 من أولياء أمور الطالبات تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة، لاستكمال سير التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنّ النقابة موجودة مع المعلمة أمام الجهات القضائية حتى تحصل على حقوقها.