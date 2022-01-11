بريد الوطن .. أنقِذ نقابة المعلمين يا رئيس الوزراء

بعد توقف دام سنوات، أصدرت نقابة المعلمين مجلة «الرائد»، التى كانت تمثل صوت المعلم وحلقة الوصل بين المعلم ونقابته، أو المجتمع ككل، ولكن أصبحت المجلة صوت القائمين على نقابة المعلمين، ولا تمثل المعلمين، حيث يحررها بعض الذين ليس لهم صلة بالمعلمين ولا بالتعليم، ولا تنشر ما يخص أو يهم المعلمين ومشكلاتهم، وما تنفقه النقابة على طباعة المجلة فى مؤسسة أخبار اليوم، فالمعلمون أولى به، لحل مشكلاتهم والوقوف بجانبهم، لا ليكتب فيها القائم بعمل النقيب ومجلس النقابة المعين، ومدحهم لأنفسهم، ولا يحدث ما يحدث فى نقابة مهنية أخرى، نناشد السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنقاذ النقابة.

هبة الله حسين - معلمة أولى «أ» مدينة نصر

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