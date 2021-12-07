3 أولياء أمور يعتدون على المعلمين بالأسلحة في المرج

أعلنت نقابة المعلمين، أن غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة، تلقت شكوى عاجلة باعتداء 3 أولياء أمور، بالأسلحة البيضاء على 3 معلمين بمدرسة كفر الشرفاء الإعدادية التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة.

والمعلمون المصابون هم: «أحمد شوقى، وليد عبد العزيز، عبد الرحيم أبو الوفا»، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

مشاجرة بين الطلاب انتهت بأزمة

وتبين من متابعة النقابة للقضية، أن عددًا من الطلاب تشاجروا مع بعضهم داخل المدرسة، وتم استدعاء أولياء الأمور بمعرفة الأخصائي الاجتماعي لمنع تكرار ذلك، وتطور المشهد لمشاجرة، اعتدى خلالها 3 من أولياء الأمور بالأسلحة البيضاء على المعلمين.

وعلى الفور وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، بمتابعة الحالة الصحية للمعلمين الثلاثة، وتكليف محامي الفرعية، بتولي قضية المعلمين ومتابعة محضر الشرطة، وبالفعل تم القبض على المتهمين الثلاثة لتعديهم على المعلمين بسلاح أبيض داخل المدرسة وإحالتهم إلى النيابة.

تكرار التعدي على المعلمين داخل الحرم المدرسي

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسئولى وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس، بعد تكرار التعدي على المعلمين داخل الحرم المدرسي، مضيفا أن النقابة تطالب مجلس النواب بسن تشريعات تغليظ عقوبة التعدي على المعلمين؛ للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية؛ لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.