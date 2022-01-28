شركة الأهلي: طائرة خاصة تنقل فريق الكرة للمشاركة بكأس العالم.. الاثنين

قالت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، إن بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي ستغادر إلى أبوظبى يوم الاثنين المقبل، للمشاركة فى كأس العالم للأندية التي ستقام فى الإمارات المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 13 فبراير المقبل، لافتة إلى أن البعثة ستسافرعبر رحلة طيران خاصة، لتوفير أكبر قدر من الراحة والتركيز للاعبين، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

انطلاق رحلات المشجعين 4 فبراير المقبل

وأضافت لـ«الوطن» إن رحلات المشجعين المرافقين للفريق ستنطلق من مطار القاهرة يوم 4 فبراير المقبل، وقبل يوم من انطلاق المباراة الافتتاحية للنادي الأهلي بالبطولة أمام فريق مونتيري المكسيسكي، لافتة إلى أن إقبال الجمهور المصرى على حجز رحلات السفر إلى الإمارات لمؤازرة النادي الأهلي خلال مشاركته العالمية جيدة جدا حتى الآن، مشيرة إلى أن الشركة قامت بحجز رحلات الطيران لمناصري النادي خلال تلك البطولة.

4 برامج سعرية للمشجعين الأهلاوية

وأشارت إلى أن الشركة أعدت 4 برامج سعرية لتناسب كافة شرائح الجمهور المصري الراغب فى مؤازرة النادي الأهلي خلال مشاركته الـ7 بكأس العالم للأندية، موضحة أن أسعار برامج رحلات المشجعين للإمارات ستبدأ من 17 ألفا و600 جنيه بالنسبة للبرنامج 6 ليالى، فيما سيبلغ أعلى سعر للسفر 31 ألفا و500 جنيه، بالنسبة للبرنامج 9 ليالي.

وأوضحت عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية أن كافة المسافرين لتشجيع الأهلي خلال مشاركته بكأس العالم للأندية لابد أن يكونوا حاصلين على التطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية كما سيجرون تحليل «pcr» كورونا قبل السفر من مصر، فضلا عن تحليل آخر قبل دخول المباراة بـ48 ساعة، مشيرة إلى أن المشجعين أقل من 12 سنة لن يسمح لهم بدخول المباريات.