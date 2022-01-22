كيف تشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية؟.. كلها كام يوم

اهتم كثير من عشاق الساحرة المستديرة وبشكل خاص جمهور النادي الأهلي، الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا في دورته السابقة، بالبحث عن القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وطرق مشاهدة المباريات الخاصة بالبطولة لمشاهدة الفرق المختلفة، ومعرفة الفائز في البطولة المقرر تنظيمها في دولة الإمارات بإمارة أبو ظبي في الفترة بين 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وبالرغم من حصول قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية، إلا أن هناك طريقة واحدة فقط لمشاهدة المباريات الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، والتي جاءت كالتالي:

طريقة مشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلنت مجموعة قنوات «أبو ظبي الرياضية» بث جميع مباريات كأس العالم للأندية، ومن ضمنها مباريات النادي الأهلي بدء من يوم 3 وحتى يوم 12 فبراير عبر تطبيق STARZPLAY، والتي تعد من أبرز خدمات مشاهدة الفيديو عبر أجهزة الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، فهي تمثل مشاركة قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية، بعد أن حصل النادي الأهلي على بطولة دوري أبطال إفريقيا في دورته السابقة.

ما هي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية؟

وعن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، فهناك عدد من الفرق المشاركة بها والتي تمثل القارارت، فيأتي فريق الهلال السعودي ممثلا لقارة آسيا، بينما يأتي فريق بالميراس البرازيلي ممثلا لقارة أمريكا اللاتينية، بينما يأتي فريق تشيلسي ممثلا لقارة أوروبا، فيما يشارك فريق الجزيرة الإماراتي في البطولة نظرا لأن الإمارات وتحديدا العاصمة أبو ظبي هي الدولة المستضيفة لتلك البطولة.