الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ«مونتيري».. ومسحة لموسيماني

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي، التي تقام في السادسة والنصف مساء غد السبت، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في الإمارات، ضمن مباريات كأس العالم للأندية الذي يشارك فيها المارد الأحمر، للمرة السابعة في تاريخه.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز لاعبيه لمباراة بطل الكونكاكاف خاصة في ظل الغيابات الموجودة في الفريق، بسبب الانضمام للمنتخب الوطني، أو الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق، كما يخضع بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، لمسحة طبية بعد إصابته بفيروس كورونا، لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق اليوم.

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