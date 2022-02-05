حظك اليوم برج الثور السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. نظم جهودك

مولود برج الثور يقع في الترتيب الثاني بين الأبراج الفلكية، وهو برج ترابي حيث توجد 4 تصنيفات للأبراج الفلكية، فهناك الأبراج المائيّة، والناريّة، الهوائيّة، والترابية، ومن أبرز مواصفات برج الثور أنه لديه شخصية عنيدة لأبعد الحدود فهو يمارس العند لكي يصل لأهدافه بكل الطرق، ويرفض ألا يحقق شيئا استهدف أن يصل إليه، فهو يحقق أهدافه رغم أي عقبات أو عوائق.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بتنظيم الجهود، لكن بشكل متوازن دون أن تضغط على نفسك لأن ذلك من شأنه أن يجعلك تشعر بانخفاض في طاقتك ويحقق نتائج سلبية، فالقمر في منزل الصحة وعليك أن تنجز أعمالك لكن تلاحظ الحفاظ على صحتك قدر الإمكان حتى لا تتعرض لعواقب وخيمة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

عليك ألا تقول للأحباب ما يوجد في داخلك، حيث إن الفلك يطالبك اليوم بعدم التسرع والتزام الكتمان، لذا عليك أن تحافظ على السيطرة على الأمور وترفض أن تقول كل ما يدور حولك للجميع لكي تتم الأمور الهامة لك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

ويتميز مولود برج الثور بإحساسه العالي فهو يشعر بالآخرين بدرجة كبيرة ويرفض أن يجرح أي أحد، ورغم أنه لا يحب الكسب المادي فهو يصمم على النجاح لكن الأموال ليست أهم شيء عنده، كما أنه يتميز بحب المعرفة والفضول فهو يفضل أن يعرف كل ما يدور حوله، كما انه يحب المال ويعمل بجد من أجل كسبه.

ويلتزم مولود برج الثور بدرجة كبيرة بغض النظر عما يحدث حوله، فهو يعتبر الاستقرار أهم شيء لكي يتمكن من تحقيق نجاحات مختلفة في حياته، فهو يحضر كل الأحداث الخاصة به في مواعيدها، ويتحمل المسئولية ويدفع كل فواتيره دون تأخير.

أما أبرز عيوب مولود برج الثور العند الشديد فهو يعند بدرجة كبيرة لتحقيق كل ما يتمنى ولا يحب أن يأخذ رأي أحد في أي شيء، وفي حالة تعرضه لانتقادات من الغير يكشف عن وجه مشاكس لا يحبه كما أنه عصبي وسليط اللسان ويخاف من التغيير في حياته، فهو روتيني لدرجة الملل، ويتجاهل ما يحبه الأخرون.