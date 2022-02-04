حظك اليوم برج الثور الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. اهتم بملاحظات زملائك

برج الثور يحتل الترتيب الثاني في الأبراج الفلكية، ويبدأ البرج من مواليد يوم 20 أبريل حتى 20 يونيو، ويتسم مولود برج الثور بالعزيمة الكبيرة والإصرار في تحقيق كل ما يتمنى كما أنه عاطفي بدرجة كبيرة وتذرف دموعه على أقل الأسباب، كما أنه يفضل العلاقات طويلة المدى، فهو شديد الإخلاص، ويكره أن تنتهى علاقته بأحد أصدقائه أو أحبائه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يجب عليك أن تجتهد اليوم بدرجة كبيرة، وتستفيد من كلمات التشجيع من زملائك ومديرك في العمل، فذلك من شأنه أن يزيد من حماسك لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد المهني وتصل لمناصب أعلي.

وتنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة الاهتمام بملاحظات زملائك في العمل لأنها تقودك إلى الطريق الصحيح وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

من المتوقع أن يجمعك اليوم نشاطات مع الأصدقاء والأحباء، تجعلك على علاقة أقوى مع من تحب، عليك أن تحرص على قضاء وقت أطول معهم.

ووفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور متوقع أن تسهم لنشاطات المشتركة مع أحبائك في مساعدتك وإسعادك.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بالإصرار والعزيمة على تحقيق الأهداف، فهو يتم الاعتماد عليه من الغير طول الوقت، ويحب أن يحصل على المال ويحقق نفسه لكي يصل لأعلى المناصب في عمله وحياته المهنية، فهو دؤوب ومجتهد، ولديه قدرة عالية على التركيز على عمله، والالتزام به وبمواعيده، كما أنه ينتظر المكافآت المالية طول الوقت لتعطيه دفعة لتحقيق كل ما يتمنى.

ومن أبرز عيوب مواليد برج الثور العند الشديد فهو يرفض أن يملى عليه أحد ما يفعله حتى إذا كان أقرب الناس إليه، كما أنه يخاف بشكل كبير من تجربة كل ما هو جديد ويميل للروتين والرتابة مما يجعله يخسر فرص كثيرة بسبب خوفه من أن يخوص التجربة، ومن أسوء عيوبه الأنانية الكبيرة، فهو يفكر في كل ما يحتاجه ويناسبه هو متجاهلا ما يريده الآخرون مهما كانت الظروف.