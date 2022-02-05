حظك اليوم برج الجوزاء السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. اهتم بأحبائك

مولود برج الجوزاء يتسم بالازدواجية في كل الأمور التي تدور حوله، فهو متقلب المزاج بدرجة كبيرة ولديه شخصيتن طول الوقت، فهو من الأبراج الهوائية ويتميز بخفة الظل والنشاط فهو يكره الملل والروتين وتكرار الأمور من حوله، ولديه عددا كبيرا من الأصدقاء، فهو اجتماعي بدرجة كبيرة ويكره العزلة والوحدة، كما انه دقيق الملاحظة ويركز في كل التفاصيل من حولة

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة بذل جهود كبيرة لتحقيق كل ما تتمنى، حيث يخبرك حظك اليوم على الصعيد المهني أن القمر في منزل المشروعات مما يجعل اليوم مثاليا لتنمية أعمال وعقد لقاءات عمل عديدة للوصول لأهدافك المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي أن الشمس في منزل الحظ مما يدفعك للاهتمام بالآخرين لذا عليك أن تهتم بأحبائك وأصدقائك للوصول لعلاقات مثالية معهم، وتعمل على قضاء أوقات سعيدة معهم.

مواصفات برج الجوزاء

ويبدأ مواليد برج الجوزاء من 21 مايو حتى 20 يونيو، وينسجم مع مواليد أبراج الميزان والأسد والدلو، ولا يتوافق مع مواليد برج السرطان والثور والحوت، ومن أفضل الأحجار التي يحبها مولود برج الجوزاء اللؤلؤ والياقوت والعقيق والكوارتز.

مواصفات رجل برج الجوزاء

وأبرز مميزات رجل برج الجوزاء خفة الظل والثقافة فهو لديه عدد كبير من المعلومات في مختلف أمور الحياة، كما أنه يتسم باللباقة وطيبة القلب، فهو لديه قدرة كبيرة على إقناع من حوله بتحقيق أشياء بالدلائل المختلفة، فهو ذكي لأبعد حد ومن الصعب جدا خداعه، ومن أبرز عيوب مولود برج أنه شخص متقلب وهوائي كما أنه غامض ولا يحب أن يعرف عنه أحد شيء، كما أنه يكره الاستقرار ويعتبره نوعا من أنواع الروتين إلى جانب حبه للمظاهر أكثر من الجوهر.

مواصفات امرأة برج الجوزاء

ومن أبرز مميزات برج الجوزاء الكرم والذكاء فهي شديدة الكرم، وتتمتع بكاريزما عالية لذا تلفت أنظار جميع من حولها، كما انها تتسم بالتفاؤل، فهي تكره توقع ا لأسوء ودائما ما تتوقع ا لأمور الإيجابية في الحياة، ومن أبرز عيوبها السطحية فهي تشكك في كل من حولها وتحسد الأنجح منها.