وزيرة الثقافة تشارك الجمهور فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

عقب تسليمها جوائز الدورة 53 معرض القاهرة الدولي للكتاب، تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبرفقتها الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مع حشد جماهيري، الأنشطة المتنوعة المصاحبة للفعاليات، والتي تضمنت فقرة للعزف على آلة الجيتار إلى جانب عروضًا متنوعة.

عروض موسيقية وأعمال غنائية

خلال ثامن أيام المعرض، نجحت فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في استقطاب الرواد كبارا وصغارا للاستمتاع بما تقدمه من أناشيد دينية، أعمال غنائية إلى جانب الموسيقى النوبية التي تعبر عن الهوية الأصيلة لأهل الجنوب، بالإضافة إلى عروض موسيقية لآلات الناي، الساكسفون، التشيللو، الأورج، الجيتار، ووجهوا التحية للعازفين على آدائهم المميز للعديد من الأعمال الشرقية والغربية.

الاستمتاع بفقرات السيرك القومي المتعددة

واستمتع الحضور بفقرات السيرك القومي المتعددة، والتي نالت إعجاب واستحسان الزوار من مختلف الفئات العمرية، في مشهد جسد قيمة الفنون الجادة في بناء الشخصية، والارتقاء بالوجدان، وأكد أنها تحظى باهتمام كبير في المجتمع المصري.

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، حتى 7 فبراير الجاري، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار هوية مصر. . الثقافة وسؤال المستقبل، وتحل اليونان ضيف شرف.