عبدالرحيم كمال يناقش «دراما الواقع وواقع الدراما»في ندوة بمعرض الكتاب

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية التي تستمر إلى يوم 7 فبراير الجاري، العديد من الفعّاليات الثقافية والفنية، حيث بدأ اليوم الجمعة استقبال الجمهور من الواحدة بعد الظهر حتى التاسعة مساء.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

ومن أبرز فعاليات معرض القاهرة للكتاب، ندوة بالقاعة الرئيسية فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا حول التعصب والجماهير والإعلام، وفى تمام الساعة السادسة مساء ندوة اللقاء الفكري «عصر من الإبداع»، للمخرج محمد فاضل والفنانة فردوس عبد الحميد، وفي الساعة الخامسة والنصف ندوة بعنوان «دراما الواقع وواقع الدراما»، وتستضيف السيناريست عبدالرحيم كمال والسيناريست ناصر عبد الرحمن، ويديرها الدكتور حمدي النورج.

أما فى قاعة ضيف شرف المعرض، يجري مناقشة كتاب «كرة القدم فى المدن الجامحة .. حكايات من الإسكندرية إلى ثيسالونيكى»، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، وتتضمن لقاء مع الكابتن مجدي طلبة، وتناقش الكاتبة والمترجمة اليوناينة بيرسا كوموتسي كتابها بعنوان «أصوات سكندرية في شارع ليبسيوس» في الخامسة والنصف، يعقبها ندوة «السرد النسوي بين الشرق والغرب».

جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب:

وسلّمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أمس جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي بلغت قيمتها نحو 480 ألف جنيه، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشهد الدورة الحالية التي تقام تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، إقبالا جماهيريا كبيرا حيث أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن اليوم الثامن، أمس الخميس شهد دخول 164 ألف زائر ليصل إجمالي عدد الرواد خلال الثمانية أيام الأولى إلى قرابة 694 ألف زائر.

ويعد المعرض أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليه دولة اليونان ضيف شرف.