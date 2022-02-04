شركات الطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة خلال أيام.. تبدأ من 6500 جنيه

تبدأ شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية، الأسبوع المقبل، إعلان أسعار تذاكر رحلات العمرة للعام الجاري، وكشف مصدر بشركة مصر للطيران عن أن الشركة ستعلن أسعار رحلاتها لموسم العمرة للعام الجاري خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن أسعار التذاكر لهذا العام ستتراوح ما بين 6500 جنيه إلى 8 آلاف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار التذاكر ستشهد تفاوتا بحسب موعد الرحلة ونقطة الوصول والعودة، لافتا إلى أن جميع رحلات العمرة تنطلق من المطارات المصرية المختلفة إلى كل من مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، متابعا أن سعر التذكرة يختلف إذا كان المعتمر سيذهب من مصر إلى جدة ويعود إلى الأراضي المصرية من مطار المدينة المنورة والعكس، أو تكون نقطة الوصول هي نقطة المغادرة بعد انتهاء برنامج العمرة.

موسم العمرة لهذا العام مدته 3 أشهر فقط

وأشار المصدر إلى أن مدة الرحلة أحد المحددات التي يتم تحديد سعر التذكرة عليها، لافتا إلى أن الشركة خاطبت شركات السياحة المصرية لإرسال طلبات التشغيل الخاصة برحلات العمرة لهذا العام حتى تحدد السعة التشغيلية للموسم الذي سيقتصر هذا العام على 3 أشهر، هي أشهر رجب وشعبان ورمضان .

معرفة أعداد المعتمرين ومواعيد السفر تحدد أسعار تذاكر العمرة

ومن جهته، قال يسري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة طيران النيل، إن الشركة تنتظر معرفة أعداد تأشيرات العمرة التي سيجري تخصيصها للمعتمرين المصريين خلال الموسم الجاري، فضلا عن تحديد مواعيد السفر، حتى تعلن أسعار التذاكر.

وأعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أمس، أن إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ستبدأ مراجعة ملفات العمرة التي سجلتها شركات السياحة على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام بلغت نحو 1381 شركة.