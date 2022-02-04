شركات السياحة تعلن أسعار برامج العمرة.. الاقتصادي بـ 35 ألف جنيه

قال رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ شركات السياحة بدأت في التسويق لرحلات العمرة لهذا العام وإعلان أسعار البرامج بعد انتهاء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وتحديد غرفة شركات السياحة أسعار رسوم وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين ورسوم البوابة المصرية الالكترونية للعمرة، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام ستكون الأغلى منذ بدء شركات السياحة تنظيم رحلات العمرة .

وأضاف لـ«الوطن»، أن سعر برنامج العمرة الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو أسبوعين سيبدأ من 35 ألف جنيه وقد يصل إلى 40 ألف جنيه حال تم تطبيق حجر صحي على المعتمرين المصريين بأحد الفنادق السعودية فور وصولهم لأرض المملكة.

ولفت إلى أن سعر برنامج العمرة فئة 4 نجوم سيبدأ من 44 ألف جنيه، فيما يبدأ سعر برنامج العمرة فئة الـ 5 نجوم من 55 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه وفقا لنوعية الخدمات التي سيتم تقديمها وبحسب الإقامة بالغرف الفندقية سواء فرديا أو ثنائيا أو ثلاثيا.

بدء مراجعة ملفات العمرة الخميس المقبل

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ستبدأ من يوم 10 فبراير الجاري، مراجعة ملفات العمرة التي سجلتها الشركات على البوابة المصرية للعمرة، لافتا إلى أنه بعد انتهاء تلك المراجعة ستبدأ الشركات فى تسيير رحلات العمرة وفقا للتواريخ التي سجلتها على البوابة، مشيرا إلى أن الرحلات لن تبدأ قبل منتصف الشهر الجاري.

غالبية شركات السياحة ستنظم برامج 5 نجوم

ومن جهته قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أن أسعار برامج العمرة لن تكون واحدة وستختلف من شركة لأخرى إلا أن معدل الاختلاف في سعر البرنامج بالنسبة للشركات التي تنظم برنامج واحد سواء اقتصادي أو 4 و5 نجوم لن يكون كبيرا، لافتا إلى أنّ غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام ستتجه لتنظيم برامج العمرة فئة 5 نجوم فى ظل قلة عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة وسعيا منها لتحقيق هامش ربح بسيط .

يُشار إلى أن غرفة شركات السياحة أعلنت أنّ عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام يبلغ 1381 شركة .