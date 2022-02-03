إجراءات حجز تذاكر الطيران خلال موسم العمرة.. تخفيضات للأطفال والرُضع

بعد أن أعلنت شركة مصر للطيران الأسبوع الماضي ضوابط حجز تذاكر رحلات العمرة لهذا الموسم، أخطرت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم، شركات السياحة المصرية بالإجراءات المنظمة لحجز تذاكر الطيران لرحلات العمرة خلال العام الهجري 1443.

وأوضحت الشركة، أن أقل عدد لحجز المجموعات هو 10 مسافرين، على أن تكون طريقة الدفع دفعة واحدة لكامل المجموعة وبطريقة واحدة للسداد، لافتة إلى ضرورة تحرير عقد قانوني رسمي بين الخطوط السعودية وشركات السياحة يُحدد به جميع الشروط التجارية والقانونية، ويتضمن جميع وقواعد وسياسات الشركة.

وأضافت الشركة، خلال مخاطبتها للشركات السياحية المصرية، أن شركة السياحة الراغبة في سفر معتمريها عبر شركة الخطوط الجوية السعودية عليها حجز المجموعات عبر مكاتب مبيعات الخطوط الجوية السعودية باستخدام البريد الإلكتروني، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق تخفيض للأطفال والرُضع في درجة الضيافة، بحيث يكون تخفيض الأطفال 25% من السعر الخاص بالبالغ، أما الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنتين في وقت الحجز لرحلتي الذهاب والعودة فسيتم منحهم تخفيضا قدره 10%.

4 بنوك لإيداع مقدمات حجز تذاكر الطيران

وحددت شركة الخطوط الجوية السعودية 4 بنوك مصرية لتقوم شركات السياحة بإيداع مقدم الحجز الخاص بحجز تذاكر سفر المعتمرين، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك «HSBC» وبنك «CIB».

وأوضحت الشركة، تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على المسافرين لأداء العمرة لمدة 3 أيام بأحد الفنادق السعودية الموجودة بجانب مطارات الوصول، لافتة إلى أن كل المسافرين للعمرة لابد وأن يجروا تحليل «PCR» الخاص بفيروس كورونا من إحدى المراكز المعتمدة بالـ«QR CODE»، وذلك قبل نحو 72 ساعة من السفر للمملكة العربية السعودية.

إرسال تأشيرات العمرة إلى شركة الخطوط السعودية

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية، أنه يجب أن تقوم كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة بإرسال حصتها من تأشيرات العمرة من قبل وزارة السياحة المصرية على البريد الإلكتروني للشركة ، مشددة على ضرورة التزام شركات السياحة المصرية بإرشادات واشتراطات السفر الخاصة بالسعودية.