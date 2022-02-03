والدة الطفل ريان: أنتظر خروجه من هذه المحنة.. قلبي يخبرني أنه حي «فيديو»

ما تزال والدة الطفل ريان، الذي سقط في بئر عميقة الثلاثاء الماضي في المغرب، تنتظر خروج ابنها حيا من داخل تلك الحفرة الضيقة التي لم تتسع حتى لنزول رجال الإنقاذ لانتشاله من هناك.

والدة الطفل ريان: مصدومة وانتظر خبر إخراج ابني في أقرب وقت

لم تخفِ والدة الطفل ريان صدمتها مما حدث لابنها، لكنها أكدت في الوقت نفسه، في تصريحات لجريدة «هسبريس» المغربية، من منزلها بقرية «إغران» بمركز «تمروت»، على بعد أمتار من البئر التي سقط فيها ابنها، أنه ما زال على قيد الحياة، مشيرة إلى أنها تنتظر خبر إخراجه في أقرب وقت.

جاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه لقطات فيديو نساء وأطفال القرية محتشدين في منزل العائلة والقلق يسيطر على وجوه الجميع.

والدة الطفل ريان: أملي في الله أن يُخرج ابني من هذه المحنة

وعبرت والدة الطفل ريان عن مشاعرها وأحاسيسها في هذه اللحظة العصبية التي لا تتمنى أم أن تجد نفسها فيها أبدا، قائلة: «أنا مصدومة؛ لكن أملي في الله، نترجى من الله أن يخرج ولدي حيا من هذه المحنة».

وأضافت والدة ريان: «قلبي يخبرني أيضا أن ابني على قيد الحياة»، وكشفت عن اللحظات الأولى لاختفاء ابنها ريان، قائلة: «كان ريان طوال صباح الثلاثاء يلعب في المنزل، وعند الساعة الواحدة والنصف خرج من البيت ولم يعد، قبل أن نتأكد أنه سقط في البئر».

واستطردت والدة ريان: «أريد لقاء ولدي حتى إن كان ميتا، لقد أخبرني المنقذون أنه حي، لكونه يتنفس حتى الآن، وأنا أريد ريان حيا كان أو ميتا».

وأظهر فيديو بث مباشر، بثته قناة شوف المغربية، جهود انقاذ الطفل ريان، وآلات الحفر وهي تحفر لعمق كبير فيما بدا أنها تقترب من النقطة التي يقبع فيها ريان على عمق 64 مترا.