عمر كمال لـ طليقة أحمد الفيشاوي: «في الزمان ده الكدابين اتمكنوا وكتروا»

حرص المُغني الشاب عمر كمال على إهداء ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، أغنية «الكدابين» للفنانة شيرين عبد الوهاب، إذ قدّمها بصوته وبشكلٍ خاص، على هامش إحيائه إحدى الحفلات.

عمر كمال لـ طليقة أحمد الفيشاوي: «معلش يا ندى.. في داهية»

أعربت ندى الكامل عن سعادتها البالغة بهذا الإهداء، إذ كشفت عن مقاطع الفيديو، عبر خاصية الـ«ستوري»، التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ ظهر عمر كمال، وهو يشدو بأغنية «كدابين»، قائلًا: «معلش يا ندى.. في داهية».

ندى الكامل تشكر عمر كمال: مفاجأة جيدة

حرصت ندى الكامل، طليقة أحمد الفيشاوي، على توجيه الشكر إلى عمر كمال، على هذه المفاجأة التي قدّمها لها أمام الجمهور، بإهدائها أغنية «الكدابين».

يذكر أنّ أغنية «الكدابين»، قدمتها الفنان شيرين عبد الوهاب، عام 2018، حققت أكثر من 150 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وتقول كلمات الأغنية:

كل ما أنسى لك كلامك

بارجع أفتكره

في الزمان ده الكدابين

اتمكنوا وكتروا

في الزمان ده الكدابين

مابقوش بيبتكروا

آه خلاص مابقاش وجودك

جنبي له معنى

رد طيب فين وعودك

مين اللي ضيعنا

حبي ليك كان حلم عمري

واتقلب لعنة

كل ما أنسى لك كلامك

بارجع أفتكره

في الزمان ده الكدابين

اتمكنوا وكتروا

في الزمان ده الكدابين

مابقوش بيبتكروا

آه خلاص مابقاش وجودك

جنبي له معنى

رد طيب فين وعودك

مين اللي ضيعنا

حبي ليك كان حلم عمري

واتقلب لعنة

النهاية مش فظيعة

لايقة جداً ع الوداع

(شوف حقيقتك ع الطبيعة)

(اعترف خليك شجاع)

دي النهاية مش فظيعة

ألف شكر على اللي ضاع

هو مين شال ذنب مين

إيه اللي أنا عملته

بص بكرة هتبقى فين

لو بابي أنا قفلته

ظلم حد أكبر حرام

بس أنت حللته