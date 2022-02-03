عمر كمال يعلن موعد حفله الثاني بأمريكا

أعلن الفنان عمر كمال، موعد حفله المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «تاني حفلة في أمريكا- يوم 10 فبراير في SaN DiEGO».

انتقادات موجهة لـ عمر كمال

وخلال الساعات الماضية، وجه بعض المتابعين، العديد من الانتقادات للفنان عمر كمال، مما دفعه للرد على الجمهور عبر موقع «فيس بوك»، معلقا: «أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة اسمها غنا .. سعيت في السكة ديه.. وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا.. ورزقنى من وسع بعد ضيقة وتعب .. ممكن أكون صح و بعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار.. ده موضوع هنعرفه في الآخرة لما نقف قدام ربنا».

وتابع عمر كمال: « أنا لا أخدت رزقك.. ولا سرقتك.. و لا أذيتك.. ولا أنت كنت طالع منحة دراسية بلد أوروبية وأنا طلعت بدالك.. ولا أنا أخدت مكانك في شغل أو مرتب أو ترقية في أي حاجة.. أنا اخترت طريق ومشيت فيه وبس.. فالدنيا مش مستاهلة أنك تهيني وتشتمني.. ممكن تتابعني لو شايفنى بقدم حاجة تبسطك وتغير المود بتاعك للأحسن».

عمر كمال حديث السوشيال ميديا

وكانت أبرز هذه الانتقادات بعد حفله الأخير بالسعودية، وتعد المرة الثانية الذي يواجه الهجوم عليه، بينما كان هناك انتقادات أخرى.

وتصدر عمر كمال وسائل السوشيال ميديا بالأشهر الماضية، بعد ترويجه لـ الدويتو مع المطربة شيماء المغربي، «أنت قلبي»، بمحاولة لفت الأنظار حول وجود علاقة رسمية تجمعهما، بينما تفاجأ الجميع أن كل ذلك الصور والأخبار ما هي إلا لترويج الدويتو.