قصواء الخلالي: بشار بن بُرد بالغ في تقديم نفسه.. ونهايته كانت عنيفة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن بشار بن بُرد كان واحدا من أهم الشعراء ومن أشهر الشعراء المجددين في تاريخ الشعر العربي، وعاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، وكان ذلك في خواتيم القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري وعاش حتى خواتيمه.

الخلالي: ابن بُرد كان له الكثير من الأشعار والقصائد وبالغ في تقديم نفسه

وأضافت الخلالي خلال تقديم حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن ابن بُرد كان له الكثير من الأشعار والقصائد لكنه بالغ في تقديم نفسه، فقال عن نفسه ذات مرة إنه ألّف آلاف القصائد والأبيات من الشعر، ولكن جاءت الدراسات بعد ذلك لتكشف أن ابن برد لم يقدم هذا الكم الشعري.

وتابعت الإعلامية أن ابن بُرد كان معتدا بذاته وكان جريئا وشجاعا وقيل عنه إنه قد تزندق ونسب إليه الكثير من الموبقات وقيل عنه إنه ماجن، لكنه في الأخير كان شاعرا عظيما ومفوها وكان بليغا، وكان لا يُرى، لكنه كان بصيرا وقدم شعرا عظيما وحكيما وقال هجاءً لاذعا.

بشار بن برد عاش حياته طولا وعرضا

وتابعت الخلالي: «لحكايات بشار بن بُرد الكثير، وله الكثير من المواقف وكانت نهايته صعبة وعنيفة ودموية لكنه في الأخير عاش حياته -كما نقول- طولا وعرضا واستطاع أن يصل إلى الكثير واستطاع تحقيق الكثير، وذاع صيته وانتشر حتى إن الناس يتغنون بأشعاره ويتحدثون عن بلاغة قصائده وعن الكثير من الجماليات فيها، حتى أن أشعار الغزل لديه كانت ذائعة الصيت».