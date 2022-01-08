هاني رمزي ينشر أول بوستر لمسلسل «القاتل الذي أحبني»: رجعتلكم بعد 12 سنة

كشف الفنان هاني رمزي عن البوستر الرسمي لـ مسلسل «القاتل الذي أحبني»، بمشاركة الفنانة سهير رمزي، عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، وذلك بعد غياب 12 عاما عن مشاركته في الأعمال الدرامية.

هانى رمزي: رجعتلكم بعد 12 سنة بـ«القاتل الذي أحبني»

شارك الفنان هاني رمزي، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد «القاتل الذي أحبني»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقًا عن اشتياقه لجمهوره، بعد غياب عن الدراما دام لما يقرب من 12 عامًا، معلقا: «وحشتوني، ووحشني أعملكوا مسلسلات لطيفة تدخل بيوتكم وإنتوا مرحرحين على الكنبة».

وعلق الفنان هاني رمزي، أن مازال آخر أعماله الدرامية تحصد المشاهدات حتى الآن والتي يأتي أبرزها مسلسل «مبروك جالك قلق» مع غادة عادل، ومسلسل «عصابة بابا وماما» مع نيكول سابا، قائلا: «رغم إن لسه مسلسلات مبروك جالك قلق، وعصابة بابا وماما محققة نسب مشاهدات ضخمة على المنصات».

وتابع رمزي، من خلال منشوره: «رجعتلكو بعد 12 سنة بمسلسل «القاتل الذي أحبني» يارب أكون خفيف عليكو في الجو البرد ده».

تفاصيل مسلسل «القاتل الذي أحبني» لـ هاني رمزي وسهير رمزي

يشارك الفنان هاني رمزي، بطولة مسلسل «القاتل الذي أحبني»، مع الفنانة سهير رمزي، وأحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور و لقاء سويدان، وإخراج، عمرو عابدين ، وتأليف، صلاح عربي.

وتدور أحداث مسلسل «القاتل الذي أحبني»، حول رسام جنائي يعمل بالشرطة يدعى «معتز»، ولديه فوبيا من الدماء، ويشتهر بصيت عال وسط الجميع، وخاصة أن كل من يحزنه يموت، ولم يكن معتز قاتلا أو شريرا داخل أحداث العمل.

وكان آخر ظهور لـ هاني رمزي، بالشاشة الفضية، هو مشاركته بمسلسل «عصابة بابا وماما» مع اللبنانية نيكول سابا، بالموسم الرمضاني عام 2009.