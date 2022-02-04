«بث مباشر» لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان من البئر

مع اقتراب لحظة إنقاذ الطفل المغربي ريان، يبحث الكثير من المتابعين عن مشاهدة البث المباشر لعملية إنقاذ الطفل ريان الذي ظل عدة أيام محتجزًا في بئر ضيقة عميقة في منطقة «جماعة تمروت» بإقليم «شفشاون» شمال المغرب، وذلك بعدما توقفت أعمال الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان من البئر العميقة بشكل مؤقت، صباح اليوم، إثر انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر البالغ عمقها 62 مترًا.

البث المباشر لإنقاذ الطفل ريان

وخرجت الكثير من فيديوهات البث المباشر خلال الساعات الأخيرة عبر «فيس بوك» مع بدء أعمال الحفر الأفقي في البئر لاستئناف عملية إنقاذ الطفل المغربي، بعد انتشار فيديو سابق له كشف عن معاناته وهو ملقى أرضا بالبئر ورأسه تنزف، ونائم على الأرض، عقب يومين من سقوطه بالبئر العميقة، ونشر رواد التواصل الاجتماعي هاشتاجات بالصور نادت بـ«أنقذوا ريان».

من جانبه، قال خالد، والد الطفل ريان، إن عمليات إنقاذ ابنه البالغ من العمر 5 سنوات لا تزال جارية، وأعرب عن حزنه وشعوره بالألم جراء ما حدث لطفله، الذي سقط في البئر العميقة.

#أنقذوا_ريان



طفل مغربي سقط في بئر ارتوازيه عميقه جداً ولا يزال فيها منذ اكثر من 35 ساعه



اللهم احفظ ريان واخرجه من ظلمات البئر إلى نور الأرض، وقرّ عين أهله به وهو سليم معافى.



pic.twitter.com/Evjlnr0z4E — غـــــــصـــوُنـــــــٌ｡ ‿ ｡ (@nr6ii6) February 3, 2022

حفر يدوي لإنقاذ الطفل ريان

وقد بدأت منذ قليل، أعمال الحفر اليدوي لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، بعد سقوطه في البئر، منذ عصر الأربعاء الماضي، ولا يزال على قيد الحياة، وقد نشرت وسائل إعلام مغربية، منذ قليل، لقطات مصورة لبداية أعمال الحفر اليدوية لإنقاذ ريان.