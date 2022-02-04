أستاذ مناعة: أوميكرون دليل على قرب انتهاء الجائحة.. الفيروس في مرحلة الشيخوخة

قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول مناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» توجد منه ثلاث طفرات حتى الآن في العالم، وهي بي.إيه.1، وبي.إيه.2، التي تعرف بالطفرة الشبحية، و بي.إيه.3.‪

وأضاف «الأنصاري» لـ«الوطن»، أن طفرات «أوميكرون» الأخيرة، خاصةً «بي.إيه.3» أكبر دليل على اقتراب انتهاء الفيروس، ويرجع هذا إلى أن تلك العائلة من الفيروسات تبدأ قوية، ثم تتدرج نحو مرحلة الشيخوخة إلى أن تنتهي.

أوميكرون لا يمثل تهديدا على الأنظمة الصحية

وأشار «الأنصاري» إلى أن متحور كورونا «أوميكرون» لا يمثل تهديدا كبيرا على الأنظمة الصحية مثل باقي متحورات الفيروس، على الرغم من أنه أكثرها انتشارا، فهو أقلها خطورة وتعد أعراضه الأخف مقارنةً بأعراض باقي المتحورات.

وأوضح أن متحور كورونا الجديد ليست لديه القدرة على التكاثر في الجزء السفلي من الجهاز التنفسي (الرئتين)، ومعظم مناطق تكاثره الأجزاء العلوية من الجهاز، ألا وهي الأنف والحلق وهذا يجعله أقل خطورة.

أوميكرون ليس لدية القدرة على التسبب في التهاب رئوي حاد

وأوضح استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه تكاثر «أوميكرون» في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فقط يجعله غير قادرعلى التسبب في الالتهاب الرئوي الحاد، حيث حيث تظهر لدى المصابين بمتحور «أوميكرون»، بعض الأعراض مثل التهاب الحلق الشديد، الرشح، ارتفاع درجة الحرارة، العطس والصداع ، الشعور بآلام في العضلات.

إجراءات يجب اتباعها لتقليل فرص الإصابة

وأشار إلى أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، والتي منها الحرص على أخذ تلقي جرعتي اللقاح، وارتداء الكمامة، الابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، المداومة على غسل اليدين، الحرص على التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي.