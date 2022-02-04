«التعليم» تحذر المديريات من عقد ندوات أو ورش عمل دون موافقة مسبقة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لتوحيد الإجراءات الخاصة بتنظيم الفعاليات مع المجتمع المدني، خاصة بعد قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ فعاليات وتدريبات وورش عمل من قبل المجتمع المدني سواء مؤسسات أو شركات أو هيئات أو جميعات دون الرجوع إلى الوزارة وأخذ الموافقات الأمنية والفنية اللازمة لإتاحة تلك الفعاليات.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه جرى التنبيه على جميع المديريات بعدم تكرار التدريبات وإشراف الإدارة لاعامة للمشاركة المجتمعية بالتنسيق مع إدارات التدريب والإدارات الفنية لإقامة أي فاعليات أو تدريبات أو ورش عمل ووفق الكتاب الدوري الخاص بالتدريب.