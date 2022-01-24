التربية والتعليم: إعداد دليل الأسرة المصرية للدراسة من المنزل في جائحة كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المناهج الدراسية والمواد التعليمية التي تم تطويرها ومراجعتها من قِبل المركز القومي لتطوير المناهج والمواد الدراسية لعام 2021، لدعم نظام التعليم الجديد، تزامنًا مع احتفال العالم باليوم الدولي للتعليم في الرابع والعشرين من يناير.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ احتفال هذا العام، باليوم الدولي للتعليم سيكون تحت شعار «تغيير المسار، إحداث تحوُّل في التعليم».

إعداد مجموعة كتيبات للتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، المناهج الدراسية التي تم تطويرها ومراجعتها خلال العام الماضي 2021 وهي كالتالي:-

-إعداد دليل الأسرة المصرية للتعلم من المنزل خلال الأزمات «جائحة كورونا».

- مراجعة وتعديل مناهج مادة علم النفس للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية الفنية.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الأول، وتطبيقه للعام الدراسي 2021-2022.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي لمدارس التعليم العام Connect، وتطبيقه للعام الدراسي 2020 /2021.

تطوير دليل معلم اللغة الإنجليزية

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي لمدارس اللغات Connect Plus، وتطبيقه للعام الدراسي 2020 /2021.

- تطوير کتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي، وتطبيقه للعام الدراسي 2020 / 2021.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، وتطبيقه للعام الدراسي 2020 / 2021.

- إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد، وتطبيقه للعام الدراسي 2021/2022.

- إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد، وتطبيقه للعام الدراسي 2022/2021.

- إعداد دليل معلم التربية الموسيقية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد، وتطبيقه للعام الدراسي.2022/2021 .

- إعداد مجموعة كتيبات للتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية.

- مراجعة المواد الرقمية لمنهج الصف الرابع الابتدائي (2.0)، المقدمة من شركة (ناشونال جيوجرافيك)، ومركز التطوير التكنولوجي بالوزارة.

- مراجعة محتوى حصص البث المباشر لمنهج الصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، من إعداد مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة.