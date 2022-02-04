«التعليم» تطلق ورشة عمل للاستفادة من وقت فراغ الطفل خلال إجازة نصف العام

حث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين والطلاب على ضرورة استغلال إجازة نصف العام في تنمية مهارات القراءة، مشدداً على ضرورة التسجيل في ورشة العمل المقدمة من «نجوى ليمتد» وبنك المعرفة المصري، للتعرف على كيفية الاستفادة من وقت فراغ الطفل في إجازة نصف العام، وأهمية القراءة في تنمية مهارات الطفل المختلفة، وأهم المصادر التي تساعد على تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال.

مواعيد ورشة عمل الاستفادة من وقت فراغ الطفل

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أن الورشة تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير في تمام الساعة الرابعة مساءً، مؤكداً أنه يمكن متابعتها من خلال موقع بنك المعرفة المصري، وتعقد أيضا يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجاري في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وتابع الدكتور طارق شوقي، بأن الوزارة وفرت مجموعة من المنصات التعليمية لجميع المراحل، حتى تدرب الطلاب على فلسفة التعليم الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن المنصات ساعدت الطلاب على فهم كيفية الإجابة على أسئلة الامتحانات التي وضع مواصفاتها المركز القومي للامتحانات التقويم التربوي برئاسة الدكتور رمضان محمد.

برنامج متكامل للصف الرابع الإبتدائي

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه ولأول مرة في مصر والوطن العربي، تقدم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع «Discovery Education» برنامجا متكاملا للصف الرابع الإبتدائي الـ«Techbook»، موضحاً أنه تجربة تعلم مميزة هدفها تقديم جيل مميز قادرعلى التعلم من مصادر مختلفة ويستخدم التكنولوجيا ويفكر ويحلل، ويخلق تلميذا يقود رحلة تعلمه ويطبق درسه في حياته العملية، بدعم من معلم مؤمن بالتغيير ومتيقن من أهمية تطوير.