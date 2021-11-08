اختفاء طفل وشقيقته بالشرقية.. خرجا للمدرسة ولم يعودا للمنزل «فيديو»

حالة من الحزن والأسى تسيطر على أهالي منطقة «الدوكار»، بحي سعدون في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد تغيب طفلين شقيقين عن منزلهما منذ 4 أيام، الأول طالب بالصف السادس الإبتدائي، وشقيقته طالبة بالصف الخامس الإبتدائي.

والدة الطفلين: «خرجوا مرجعوش»

والدة الطفلين المتغيبين «محمد وعلا»، قالت إنها استيقظت كعادتهما كل يوم في تمام الساعة السادسة صباحًا، وأيقظت طفليها وارتديا ملابسهما، وحملا الحقيبة قاصدين مدرسة الشهيد حمزة بمحيط محل سكنهم.

وتابعت الأم الثلاثينية والدموع تنهمر من عينيها، أن اليوم الدراسي انتهي لكنهما لما يعودا إلى المنزل، وأشارت إلى أنهم توجهوا للمدرسة للسؤال عنهما، إلا أنهم صدموا بعلمهم أنهما لم يحضرا للمدرسة في ذلك اليوم من الأساس، وجرى إثبات غيابهما بدفتر الغياب.

وأوضحت الأم الملكومة، أنها صاحت في الشارع وعلا صوتها بالنداء علي طفليها، وبدأت في سؤال الأهالي المارين بالشارع والشوارع المحيطة بمحل سكنهم عن طفليها والبحث عنهما، واستمر بها الحال حتى اليوم الرابع لكنها لم تيأس ولازالت تبحث عنهم آملًا في العثور عليهما.

والد الطفلين: «ظهرا في كاميرا مراقبة وفجأة الأرض انشقت وبلعتهم»

والتقط «مصطفي سعد أحمد منصور»، 40 سنة، والد الطفلين المتغيبين، الحديث قائلًا: «تتبعنا كاميرات المراقبة بالمدينة وشاهدتهما برفقة طفلين آخرين أحدهما في الصف السادس الابتدائي والأخر في الصف الثالث الإعدادي، وكانا في طريقهما لمحطة قطارات بلبيس، وبالاستعلام عن الطفلين والبحث عنهما توصلنا إليهما وبسؤالهما، وأقرا أنهما ذهبا لمدينة الزقازيق وتناولوا وجبة كشري وعادوا إلى مدينة بلبيس مرة آخري في نهاية اليوم».

وتابع الرجل حديثة: «تتبعنا الكاميرات مرة أخري للتأكد من صدق كلامهما وبالفعل عاد الأطفال إلي مدينة بلبيس في المساء، ووصلا إلي بداية الشارع محل سكنهما، لكنهما عادا إلى وسط المدينة مرة آخري وهناك اختفي الطفلين وكأن الأرض شقت وبلعتهم، وحتى يومنا هذا لم يظهرا».

وأضاف أن رجال البحث الجنائي بقسم شرطة بلبيس برئاسة الرائد هشام عبدالحميد رئيس مباحث القسم، والعميد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة جنوب الشرقية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، يبذلون قصارى جهدهم للبحث عن طفليه المتغيبين، مشيرًا إلى أنهم في تواصل دائم معه: «ربنا يكرمهم ويعثروا عليهم إن شاء الله، أنا راضي بقدر ربنا مهما يحصل بس أنا عاوز عيالي».

الأمن يتلقى بلاغا باختفاء شقيقين

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي قسم شرطة بلبيس بلاغًا من «مصطفي سعد أحمد»، بتغيب طفليه «محمد وعلا»، عن المنزل بعد ذهابهما لمدرسة الشهيد حمزة بمنطقة سعدون صباح يوم الخميس الماضي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد هشام عبدالحميد رئيس مباحث القسم، والعميد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة جنوب الشرقية، وتم مراجعة كاميرات المراقبة، وتبين أن الطفلين كانا برفقة اثنين آخرين تم استدعائهما وسؤالهما عنهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فيما لا يزال فريق البحث الجنائي يبحث عن لغز تغيب الطفلين بهدف العثور عليهما.