حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5-02-2022 مهنيا وعاطفيا

الأبراج الفلكية، ما هي سوى تقسيمة لمسار الشمس إلى 12 قسما، تتنوع بين مائية وترابية، ونارية، تقدم للمهتمين بعلوم الفلك ومطالعة توقعات لحياتهم العلمية والمهنية، والعاطفية، والمالية، ونظرا لتصدرها قائمة محركات البحث بشكل يومي، في العالم بأكمله، ونستعرض حظك اليوم السبت، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، سواء على المستوى المهني، العاطفي، الاجتماعي، الصحي، والمالي أيضا، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج، حيث يجمع مواليد كل برج عدد من الصفات المشتركة، ويهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، لمعرفة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج.

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الحمل عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل الأصدقاء تحفزك وتمدك بحضور رائع ونشاط وجاذبية، أما مهنيا وماليا: القمر اليوم في برجك يدعمك ويجعلك أكثر إصرارا ويدفعك لإظهار مواهبك وتحقق تقدما.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الثور اجتماعيا وعاطفيا: الفلك يطالبك اليوم بعدم التسرع والتزام الكتمان ولا تُفضِ بما في داخلك إلا للأحباب، أما مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت، وأن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك إذا شعرت بانخفاض طاقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الجوزاء مهنيا: القمر في منزل المشروعات واليوم مثالي لتنمية أعمال وعقد لقاءات وقبول ما يوجه لك من دعوات، أما عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الحظ يدفعك للاهتمام بالآخرين وللتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج السرطان عاطفا: فينوس في مواجهة برجك.. عليك أن تعتني بمن تحب أو بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال جارحة، أما مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك، ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الأسد عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة، أما مهنيا واجتماعيا: اليوم الوضع الفلكي يشحذ ذهنك وقد تبهر من حولك بأفكار براقة، وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج العذراء مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بالمسائل العملية والمالية وهذا اليوم مناسب للتخطيط والإنجاز أو لإتمام عملية بيع أو شراء، أما عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحب ويمدك ذلك بالتفاؤل وبالرغبة في الانفتاح على الآخرين.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الميزان مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير، أما عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج العقرب مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني، عاطفيا: فينوس بمنزل العلاقات تمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر وتساعدك أن تكسب الحب.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج القوس مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة، أما عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على إظهار تعاطف مع من تحب وتحصل على الحب في المقابل.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الجدي مهنيا واجتماعيا: قد تشعر بالتوتر.. تماسك ونظم أولوياتك واعتن بمن حولك، أما عاطفيا وعائليا: القمر قد يثير الخلافات مع الأهل أو الأحباب وعليك بالصبر ليومين، والذي يبدأ في 22 ديسمبر وينتهى في 20 يناير.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم برج الدلو عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة، أما مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز نشاطات مختلفة ومتعددة، والذي يبدأ في 21 يناير وينتهى في 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج السبت 5 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الحوت مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يساعدك على تحقيق مكاسب إذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك، أما عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك ببلاغة ووضوح، والذي يبدأ في 20 فبراير وينتهى في 20 مارس.