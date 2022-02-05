برج العقرب حظك اليوم السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. راجع أهدافك بتأني

العديد من الأخبار السارة وغير السارة، تحملها توقعات الأبراج وحظك اليوم، لأصحاب البرج، تجعلها تتصدر قوائم البحث في جوجل يوميا، إذ تقسم الأبراج الفلكية إلى 12 برجا، ينتمي كل مجموعة منهم إلى النارية، المائية، والترابية، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج، ويجمع مواليد كل برج عدد من الصفات المشتركة، ويهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، لمعرفة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلًا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم لبرج العقرب، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج العقرب

تتصف امرأة برج العقرب بأنها مفعمة بالطاقة، تجيد التعاون مع الآخرين وتسعى لتحقيق ذلك على مدار حياتها، مخلصة في حب شريك حياتها، وتقدم له العون الدائم، كما تسعى دائما للنجاح، بالإضافة إلى تميزها باللباقة والقدرة على الكلام، والنجاح والاجتهاد وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم السبت، لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع مبشر، وينتمي برج العقرب إلى مجموعة الأبراج الهوائية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والمالي

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج العقرب: «رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز ولمراجعة أهدافك بتأني».

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي والعائلي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج العقرب: «فينوس بمنزل العلاقات تمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر وتساعدك أن تكسب الحب».

مشاهير برج العقرب

و يبدأ برج العقرب في 23 أكتوبر وينتهى في 22 نوفمبر، ومن أشهر مواليده، الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر، الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر، الفنانة كيتي بيري ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر، الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر، سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر، والنجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.