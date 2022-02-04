حظك اليوم برج الجدي الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه جيدا

نصائح عدة قدمها الطالع لأصحاب ومواليد برج الجدي الذي لم يجني الكثير من المكاسب العام الماضي ولذا يجب عليه الانتباه لبعض المحاذير حيث يتأثر مواليد الأبراج بالكواكب الحاكمة لهم والعناصر المؤثرة عليهم، والتي تجعل كل برج يتميز عن الآخر بدخولها في البرج أو خروجها منه ومن بين تلك الكواكب الشمس والقمر .

وعلى أصحاب برج الجدي الانتباه جيدًا هذا العام بضرورة الانفتاح على المجتمع والتعلم من الأشياء الجديدة من أجل تنمية مهاراتهم وتطوير ذاتهم، فضلا عن أهمية وضرورة تخصيص بعض الوقت للعائلة حيث إن الحياة لا تقتصر فقط على العمل والسعي، وأخيرا لا تنسي الشريك او الحبيب فمن الجيد في 2022 التعبير عن مشاعرك، فهذا لن يقلل منك بل يجعلك في نظر الآخرين أكثر مرونة وثقة.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إنّه على الصعيد المهني والاجتماعي فالقمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، فإنّ فينوس ببرجك تمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه.

الجدي والحب

العمل ثم العمل هذا هو شعار مواليد برج الجدي، لذلك لا ينتبهون إلى حياتهم العاطفية كثيرا أو في وقت باكر، كما أنهم لا يقعون في الحب بسهولة، ولكن ما إن كسب الطرف الآخر ثقته فقد ملك قلبه وعقله ويبذل كل كا في جهده لإعطاءه كل ما يريد ويتمني في سبيل إسعاده ثقته، وهم مخلصون وأوفياء، إلى آخر العمر، فإذا ارتبطت بأحد من مواليد برج الجدي فتكون قد حصلت على علاقة أبدية لا يفرقها إلا الموت، والحب عندهم بالأفعال وليس بالأقوال.

مشاهير برج الجدي

وأخيرا عن أبرز مشاهير الجدي فيأتي في مقدمتهم كل من الشاعر الراحل صلاح جاهثين والفنانة نجوي فؤاد محمود المليجي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي وجورج وسوف وعمرو يوسف، غادة عادل، هنا شيحة، الفنانة غادة رجب، الفنان سمير صبري، والممثل أشرف زكي.