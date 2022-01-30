برج الميزان حظك اليوم الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الميزان من الأبراج المميزة المعروفة بخصالها وصفاتها الجيدة، فهم من الأصدقاء الجيدين القادرين على الاقناع وحل المشاكل مهما وصلت صعوبتها، ويرجع هذا إلى أنهم اجتماعيون دبلوماسيين، يمكنهم امتلاك قلوب وإخلاص الآخرين بسهولة، فهم من الأبراج الهوائية، التي يتحكم بها العقل بشكل كبير، فهم يفضلون أن يقوموا بحساباتهم بشكل دقيق للغاية.

مواليد برج الميزان

ويحتفل مواليد برج الميزان في الشهر التاسع «سبتمبر» وتحديدًا بداية من يوم 23 وحتى 22 أكتوبر، وهم من الأبراج الهوائية التي تميل للمغامرة، وتقبل على الأشياء الجديدة، ولا يمنع هذا حبهم للهدوء والأجواء المسالمة والابتعاد الكامل عن المشاكل والصراعات التي لن تكلفهم إلا المشاكل.

برج الميزان حظك اليوم مهنيًا

بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن اليوم ليس أسعد أيام مواليد برج الميزان، فالتوتر والارتباك يسيطر على حياته، بسبب الوضع الفلكي الدقيق، وتنصحك الأبراج بأن تكون منتبه وألا تتسرع أو تقوم بإعطاء أي رد فعل أو قرار مهني بدون التفكير بشكل سليم واستشارة الآخرين.

برج الميزان حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فتؤكد عبير فؤاد، أن سوء الحظ يلاحق أصحاب هذا البرج في حياتهم الشخصية أيضا، بسبب وجود القمر في وضع معاكس، ويطالبه الفلك في تلك الفترة بالتماسك، ومحاولة إيجاد التوازن النفسي، والهدوء خاصة عند التعامل مع الشريك.

صفات برج الميزان

رجل الميزان يحب التوازن في حياته العاطفية والمهنية، فهو يرفض بشدة التطرف أو الاحتكام إلى العواطف، وإنما يفضل أن يكون كل شيء طبيعي وعادل، كما أنه من الشخصيات المحبة للبساطة وتقديم المساعدة واحترام الآخرين، كما أنه لا يفضل العنف ولا يلجأ إليه مهما ألحت عليه الظروف وشعر بالخطر، كما انه يفضل البقاء مع الأشخاص الذين يمنحونه الحب والاهتمام

توقعات برج الميزان خلال شهر فبراير 2022

ويري خبير الأبراج محمد صبحي، ان مواليد برج الميزان ليس لديهم أفضل حظ خلال شهر فبراير، فعلى المستوى العاطفي، يسعون لإيجاد حلول مع الشريك للمشاكل التي يوجهونها، لكنه سيشعر أن تلك الطريقة ليست مناسبة، وسيشعر عاطفيًا بحالة سيئة، أما على المستوى المهني، فيبدأ في التحسن بشكل تدريجي، ومع ذلك لن تشعر بالتقدير التي تتمناه، ما يجعلك تفكر في ترك مجال عملك والبحث عن آخر ويعرضك لمشاكل مادية، وقد تزداد تلك المعاناة والمشاكل مادية خلال منتصف الشهر لكنها سرعان ما تنتهي بسلام.