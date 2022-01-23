موعد إجازة نصف العام وبداية التيرم الثاني لطلاب الجامعات والمدارس

تصدر موعد إجازة نصف العام وبداية الترم الثاني لطلاب الجامعات والمدارس، محركات البحث بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر انتهاؤها في 5 فبراير المقبل للتعليم الأساسي، و3 من الشهر نفسه لطلاب الجامعات، على أن تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتعتبر ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

موعد إجازة نصف العام في مصر للمدارس

ووفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لمرحلة التعليم الأساسي 5 فبراير 2022، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن تنتهي في 17 فبراير 2022، ومن المقرر انتهاء العام الدراسي في 16 يونيو 2022؛ لتكون مدته 34 أسبوعا.

موعد إجازة نصف العام للجامعات

ووفقا للخطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2022، فإن موعد إجازة نصف العام الدراسي للجامعات هو 5 فبراير، وتنتهي 17 من الشهر نفسه.

بداية التيرم الثاني 2022 للمدارس

وتضمنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 ـ2022 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية التيرم الثاني 2022 للمدارس، الذي من المقرر له أنه يبدأ في 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022، كما أشارات الخريطة إلى موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، التي من المقرر لها أن تبدأ 7 مايو 2022، لتصل مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 97 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني، 21 من الشهر نفسه، بينما تقام امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

بداية التيرم الثاني للجامعات 2022

وتكون بداية التيرم الثاني للجامعات 2022، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات خلال بيان صادر عنه، 19 فبراير 2022، مشيرًا إلى أن مدة دراسة الفصل الثاني تستمر على مدار 16 أسبوعًا، كما تشير الخطة الزمنية إلى انتهاء الفصل الدراسي الثاني 9 يونيو 2022، على أن تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.