حملات مفاجئة لتحليل المخدرات في الجامعات وتطبيق القانون على المخالفين

أوصى المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في اجتماعه السابق، باستمرار إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات في الكليات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنّ هناك حملات مكثفة ومفاجئة بالكليات والقطاعات المختلفة بالجامعات لإجراء تحليل المخدرات، موضحين أنه حال ثبوت تعاطي أي شخص للمخدرات يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.

جامعة حلوان: إحالة المتعاطي للتحقيق والتحليل يشمل كل شخص داخل الحرم الجامعي

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أنّ اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، أوصى بإجراء تحليل مخدرات مفاجئ في كافة القطاعات، لافتا إلى أنّ التحليل يشمل كافة الموجودين داخل الحرم الجامعي، وأي شخص يثبت تعاطيه يتم إحالته للشئون القانونية مباشرة لاتخاذ ما يلزم تجاهه، لافتا إلى أنّ التحليل لا يكون له وقت محدد ويتم بشكل مفاجئ من قِبل القطاعات الطبية في المستشفى الجامعي.

جامعة بني سويف: تحليل المخدرات مفاجئ

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنّ الجامعة شددت خلال الفترة الحالية على متابعة إجراء تحليل المخدرات لكافة القطاعات بكليات الجامعة، لافتا إلى التشديد على مديري عموم الكليات خلال الاجتماع الدوري لهم على ضرورة تفعيل القانون تجاه المتعاطين، مؤكداً أن عمليات إجراء تحليل المخدرات تكون مفاجئة للجميع وليست مرتبطة بوقت محدد.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، أنّ الجامعة ستجري خلال الفترة المقبلة تحليل مفاجئ للمخدرات بمختلف القطاعات، تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى الاستعانة بعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتطبيق القانون على المخالفين.