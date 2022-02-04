توقف أعمال الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان بعد انهيار كتلة ترابية

ذكرت وسائل إعلام مغربية، منذ قليل، أن أعمال الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر، توقفت مؤقتا، جراء انهيار كتلة ترابية في المنطقة التي حفرت بموازاة البئر التي سقطت فيها الطفل منذ ما يزيد على 3 أيام.

وأوضحت وسائل الإعلام المغربية المختلفة، أن الحفر توقف لتفادي مزيد من الانهيارات التي ربما تتسبب في فشل عملية الإنقاذ ككل، ويجري تركيب بعض الأنابيب الخراسانية عبر أحد الأجهزة الحديدية.

استخدام أنابيب خرسانية قبل استكمال الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل

وكانت أعمال الحفر اليدوي بدأت عصر اليوم، بعد ساعات طويلة من الحفر باستخدام الجرافات، فيما تأكد أن الطفل ريان، لايزال على قيد الحياة، وإن كان لا يتناول الطعام الذي يجري إدخاله له كثيرا.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية، أن كتلة من الحفر ليست كبيرة سدت جزءا قليلا من الفتحة التي تحفر لإنقاذ ريان، بموازاة البئر، ومن ثم كان لا بد من الوقف المؤقت لأعما الحفر حتى تأمين عملية الحفر باستخدام الأنابيب الخرسانية.

كواليس سقوط الطفل ريان داخل البئر

وسقط الطفل المغربي ريان في بئر يمتلكها والده ويبلغ عمقها 62 مترا تقريبا، إلا أن الطفل علق على مسافة نحو 32 مترا بعد سقوطه داخلها، وكانت المفارقة أن الطفل ريان لايزال على قيد الحياة.

وكان والده ذهب لصلاة العصر وعندما عاد ولم يجده شك في أن يكون الطفل سقط في البئر التي كان يقوم بإصلاحها، وهو ما كان بالفعل حيث أدخلت كاميرا إلى البئر وتبين وجود الطفل الذي لم يتجاوز 5 سنوات داخلها.

وأثارت واقعة الطفل ريان، تفاعلا كبيرا على المستوى العربي وليس على مستوى المملكة المغربية فقط، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات دعاء إلى الله لإنقاذ ريان.