لحظة بلحظة.. إنقاذ الطفل المغربي ريان من البئر «بث مباشر»

سجلت قنوات ومواقع مغربية لحظة بلحظة من خلال البث المباشر اللحظات الأخيرة لعملية إنقاذ الطفل ريان، وكان من بين هذه القنوات قناة «شوف» المغربية التي أكدت أن المنقذين باتوا على بعد أمتار من الطفل ريان، وأنه جرت الاستعانة بالإنارة العمومية في مدخل الثقب الذي يجري حفره.

مروحية طبية في انتظار الطفل ريان

واستعدادًا لخروج الطفل ريان، جرى تجهيز مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وأطقم طبية متخصصة في الإنعاش تابعة لوزارة الصحة المغربية، في مكان سقوط الطفل، من أجل القيام بالتدخلات الطبية الضرورية في المكان قبل نقل الطفل ريان إلى أقرب مؤسسة استشفائية، وذلك حسبما نقل موقع Le360.

وكانت جرافات وآليات مدعومة بفريق من الطوبوغرافيين وعناصر السلطات المحلية والحماية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة بإشراف مباشر من السلطات الإقليمية قد قامت بجهود متواصلة لإنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذي سقط على عمق 32 مترًا، في بئر غير مسيجة قرب منزل العائلة بقرية إرغان بجماعة تمروت بإقليم شفشاون.

مؤشرات إيجابية على بقاء الطفل ريان حيًا

ورصدت فرق الإنقاذ التابعة لجهاز الحماية المدنية المغربي، صباح اليوم، مؤشرات إيجابية على بقاء الطفل ريان على قيد الحياة، وباشرت عمليات الحفر الأفقي بحذر على أمل الوصول إلى «ريان» في أقرب وقت.