شاعر سوري: الفن يواجه إشكاليات السرعة ووسائل الاتصال الحديثة

قال الدكتور عبد القادر الحصني، الشاعر السوري الكبير، إن الشعر العربي في كل عصر من العصور دخل في إشكاليات عدة، لافتا إلى أنه في العصر العباسي كان الشعر العربي مختلفًا عن الفترات السابقة سواء في معطياته أو مضمونة أو شكله.

الفن يواجه إشكاليات منها السرعة وأشكال التعبير

وأضاف «الحصني»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الفن بشكل عام يواجه الكثير من الإشكاليات منها السرعة ووسائل الاتصال الحديثة وأشكال التعبير الجديدة المواكبة لها، ولاحظ الكثيرون تغير في أسلوب بناء الجملة على مدار الـ20 عاما الأخيرة، حتى لدى المبدعين الكبار الذين يتعاملون مع تلك التقنية من الكتابة.

وأوضح أن القارئ لم يعد يحتمل تلك الإسهابات والاستفاضة والنصوص المطولة، وإنما يريد أن يذهب مباشرة إلى الصدمة في القصيدة، «دي ثقافة العصر السريعة والواصلة بسهولة والمحمولة على معطيات يعتقد الشاعر أنها موجودة لدى المتلقي، وأرى أن الإشكاليات قد زادت القصيدة العربية ثراءً، ونرى حاليا أنماطا وتفجرا من المعطيات في الشعر والتي يتعامل معها الشعراء بشكل كبير».

يبدو أننا دخلنا في فجوة حضارية

وأكد أن العصر الحالي هو عصر تطور فيه الأشياء بشكل سريع وكبير، وهو الأمر الذي واكبه الأجيال الجديدة، «أشعر في بعض الأوقات بهوه أريد أن أشد انفاسي لألحق بها لاستطيع التواصل مع الأجيال الجديدة وفهمها للأمور، لكنني متفائل بالقصيدة العربية بالرغم من ذلك».

وتابع: «أرى أن العالم ذاهب إلى امتداد دائم للفراغ إلى ما لا نهاية، ويبدو أننا دخلنا في فجوة حضارية مشابهة لهذا، ونحن كنا نسمي العمل الأدبي أثرا، لأنه يبقي ويترك أثرا واضحا، أما الآن فالمطلوب ليس هذا، وعلينا أن ننتظر حتى تتشكل الضائقة مع استمرار الإبداع دون تغيير».