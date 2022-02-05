أسعار الدواجن اليوم السبت 5-2-2022.. الكيلو بـ34 جنيها

يبحث الكثيرون يوميا عن أسعار الدواجن، حيث يحرص مختلف الأشخاص على تناولها وإدخالها في تحضير العديد من الوجبات بمشتقاتها المختلفة، نظرًا لفوائدها العديدة، لذا يهتمون دائما بمتابعة بأسعارها لحساب الميزانية الخاصة بهم.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أسعار الدواجن اليوم في الأسواق مشيرًا إلى أنّ أسعار الدواجن تحركت قليلا، اليوم، وباقي الأنواع الأخرى تشهد استقرار كما هي عليه منذ أيام.

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت، 5 فبراير الجاري، ارتفاع سعر الدواجن اليوم إذ وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة إلى نحو 29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، فيما تراوح سعر الدواجن البلدي بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 41 و42 جنيهًا للكيلو.

وأكد عبدالعزيز السيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ أسعار البيض لا تزال مستقرة حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 48 جنيهًا في المزرعة، و61 جنيهًا لكرتونة البيض البلدي، و53 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وفقًا لجولة «الوطن» داخل عدد من الأسواق، سجل سعر الأجنحة 26 جنيهًا، ووصل سعر الهياكل إلى نحو 22 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه، اليوم، نحو 84 جنيهًا للكيلو جرام، والشيش طاووق سجّل نحو 42 جنيهًا للكيلو، أما الشيش طاووق متبل وصل إلى نحو 46 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من الأوراك نحو 36 جنيهًا، والفرخة المجمدة وزن 1500 جرام تباع بنحو 42 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا مُكيسًا معبأ في بورصة الدواجن اليوم، إلى نحو 90 جنيهًا، أما الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام وصلت إلى 70 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البط إلى نحو 42 جنيهًا، والرومي وصل إلى نحو 65 جنيهًا.