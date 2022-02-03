إصابة 6 طلاب في مشاجرة عقب انتهاء امتحانات الإعدادية بالدقهلية

حرر عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بعزبة «الحاج خليل»، بدائرة مركز طلخا في محافظة الدقهلية، محاضر في مركز شرطة طلخا، اليوم الخميس، اتهموا فيها عدداً من زملاء أبنائهم من قرية «بطرة»، بالتعدي عليهم بالضرب، مما تسبب في إصابة عدد كبير منهم، حرر منهم 6 طلاب محاضر بمركز الشرطة، عقب انتهاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمدرسة القرية.

مشاجرة بعد الامتحانات بين طلاب قريتين

ورد بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من نقطة تأمين المستشفيات، بوصول عدد من طلاب الشهادة الإعدادية إلى مستشفى طلخا المركزي، مصابين بكدمات وكسور وخدوش، ادعاء مشاجرة مع عدد آخر من الطلاب، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول عدد من الطلاب إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، تبين إصابتهم بكسور وخدوش وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم.

إصابة عدد من الطلاب في المشاجرة

وبسؤال عدد من الطلاب المصابين، في محضر الشرطة، أكدوا تعرضهم للضرب بعد انتهاء آخر امتحان لمادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، على يد طلاب يقيمون بقرية «بطرة»، التي كان بها لجنة الامتحان، حيث تربصهوا بهم عقب الانتهاء من الامتحان، وتعدوا عليهم بالضرب، مما أدى إلى حدوث ما بهم من إصابات مختلفة بأنحاء الجسم.

وأكد عدد من أولياء أمور الطلاب أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى مديرية التربية والتعليم لنقل لجنة الامتحان لأبنائهم إلى عزبة «الحاج خليل»، بمدرسة «يوسف حامد الموافي»، بعد تعرض أبنائهم للضرب، ونظراً لبعد المسافة بين قريتهم وقرية «بطرة».

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 7/ 90 أحوال مركز طلخا، وأرفق به التقارير الطبية للمصابين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.