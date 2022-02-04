الأمطار وتقلبات الطقس تهدده.. كيف تحافظ على التكييف في فصل الشتاء؟

تشهد معظم المحافظات، تقلبات في حالة الطقس، وعدم استقرار في الأحوال الجوية، التي قد تعود بأضرار على كثير من المواطنين، في ظل سقوط الأمطار، وما ينتج عنها من آثار سلبية، ودخول المياه إلى الشقق، خاصة لسكان الأدوار العليا، ما قد يؤثر بدوره على كفاءة عمل التكييف، الذي يغلب استخدامه للتبريد في فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للحفاظ على التكييف أثناء الطقس السيئ

للحفاظ على كفاءة عمل التكييف، في ظل تقلبات الطقس، وما يصاحبها من ظواهر جوية مختلفة، مثل سقوط الأمطار وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها، من أجل الحفاظ عليه من الأعطال، وإطالة عمره الافتراضي، يقدمها خبير صيانة التكييفات أيمن محمود عبر «الوطن».

- أغلب الناس لا يستخدمون التكييف خلال فصل الشتاء، ولا يحبون تشغيله على الساخن، هؤلاء عليهم تغطية الوحدة الخارجية للتكييف، لحمايتها من تغيرات الطقس في الشتاء، خاصة عند سقوط الأمطار.

- من الأفضل تشغيل التكييف من فترة لأخرى، لبضع ساعات، وضبطه على درجات حرارة مرتفعة، من أجل تجفيف الأجزاء الداخلية، وعدم نمو البكتيريا بداخله.

- الحفاظ على الصيانة الدورية له كل 3 أشهر، سواء في فصل الصيف أو الشتاء، لأن ذلك يحافظ على عمره أطول فترة ممكنة، ويساعد في استمرار كفاءته التشغيلية.

- الحرص على تنظيف الفلتر في المنزل، مرة كل 4 أسابيع، حتى تتخلص من الرواسب والأتربة.

كيف تتجنب مخاطر استخدام التكييف؟

هناك بعض الخطوات التي يجب الحرص عليها، لتجنب مخاطر استخدام التكييف، أولها: التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار، تجنبا لوقوع حوادث وتفاقمها حال وقوع ماس كهربائي على سبيل المثال، بجانب التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وأن تكون جيدة من نوع معروف عند الشراء.