8 نصائح لمواجهة الشبورة أثناء قيادة السيارة.. منها تشغيل التكييف

مع انخفاض درجات الحرارة، واشتداد الصقيع، يواجه قائدو المركبات، مشكلة كبيرة وهي تكوّن شبورة على زجاج السيارات، خاصة في الصباح الباكر، مما يعيق الرؤية أمام السائقين وبالتالي تسبب مشكلة خلال القيادة تؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوع حوادث خاصة على الطرق السريعة.

ونعرض لقائدي المركبات الذين يضطرون للقيادة خلال فترة الشبورة، أو سقوط الأمطار، أسباب ضبابية نوافذ السيارات، أثناء الشبورة وكيفية التغلب عليها، وفق الموقع البريطاني «nathanielcar»، في السطور التالية..

أسباب تكوّن الشبورة المائية على زجاج السيارات

وبحسب الموقع البريطاني، فهناك أكثر من سبب يؤدي إلى تكوّن شبورة مائية على زجاج السيارة، هي نسبة رطوبة الموجودة في الهواء المحبوس في السيارة، تجعل حرارة الزجاج أبرد من الخارج، فتتحول إلى تكثف هواء على الزجاج مكونة الشبورة.

ومن الأسباب أيضًا التي تؤدي لهذه المشكلة - بحسب الموقع البريطاني - هي عدد الركاب، حيث إن التنفس يخرج هواء أسخن من طبيعة الجو، وكلما زاد عدد الركاب كانت كثافة الهواء على الزجاج الأكبر، فضلا عن أن وجود الأغراض المبللة بماء المطر تؤدي لتلك المشكلة مثل وجود مظلة، الأحذية المبللة، ترك المشروبات المفتوحة داخل السيارة، تسبب ضبابية نوافذ السيارة سريعًا.

مخاطر ضبابية

ضبابية الزجاج الأمامي للسيارة تعيق رؤية السائق، وتؤدي إلى زيادة وقوع الحوادث، أو أن يضطر إلى مسح الزجاج كل فترة حتى يتمكن من الرؤية، لكن يمكن أن تجرب تلك النصائح - التي يقدمها الموقع البريطاني - وقد تكون مفيدة لمواجهة آثار الشبورة على زجاج السيارة.

تشغيل المكيف

على الرغم من صعوبة هذا الأمر خاصة إذا كان الطقس باردا، فأن المكيف هو أفضل طريقة للتخلص الرطوبة الموجودة داخل السيارة، ويمكنك استخدام التحكم في درجة حرارة المكيف ورفع درجة الحرارة.

افتح النوافذ

إذا لم تكن هناك أمطار، يمكنك أن تقوم بفتح النوافذ للسماح للهواء النقي، لمنع تنفس الركاب من ضبابية النوافذ.

في الغالب، يكون الطقس في الخارج، دافئا أكثر، لذلك فأن فتح النوافذ يخلق تجديد للهواء الموجود داخل السيارة ويمنع انتشار الفيروسات.

متى يمكن استخدام قطعة قماش لتنظيف السيارة؟

مسح ضبابية الزجاج بقطعة قماش، لن يساعد كثيرًا، إلا إذا كنت تستخدم مكيف الهواء الساخن، حيث إن نظام التدفئة أو التبريد في السيارة سيعمل على منع أو في بعض الأحيان يقلل انتشار الضباب على النوافذ.

نصائح لمنع الضباب فوق نوافذ السيارات

وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لمنع ظهور الشبورة على السيارة، وهي كالاتي:

- نظف النوافذ والزجاج الخارجي للسيارة، فوجود الأوساخ على النافذة تجذب الرطوبة، وتزيد من رطوبة السيارة.

- قم بإزالة الأدوات الرطبة في السيارة، كالمظلات، وحاول ألا تترك مشروبات.

- استخدام مزيل الرطوبة «السيليكا» وهي العبوات الصغيرة التي يتم وضعها في جيوب الملابس، ويمكنك وضع عبوة منها داخل السيارة وسوف تزيل الرطوبة.

- افحص السيارة والتأكد من أنها لا تعاني من أي مشكلة، يسبب تسرب الهواء البارد في السيارة، أو وجود مشكلة بطلاء السيارة هو الذي يؤدى إلى ضبابية.

- تأكد من إزالة أكبر قدر من ماء المطر من على الحذاء قبل الصعود للسيارة.