خطوات صيانة وتخزين التكييف في المنازل مع بدء الاعتدال الخريفي

مع بدء الاعتدال الخريفي والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، بدأ الكثير من المواطنين في التقليل من استخدام المكيفات الهوائية، مع الحرص على تنظيف لتخزينه بطريقة صحيحة حتى لا يتأثر بفترة إيقافه خلال درجات الحرارة المعتدلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» نصائح لصيانة التكييف بشكل صحيح وفقًا لموقع Wikihow على النحو التالي:

أولًا: تنظيف التكييف

- افصل التيار الكهربائي عن التكييف.

- بعد ذلك قم بتنظيف الجسم الخارجي للجهاز «الكومبريسور» باستخدام الهوائي الكهربي «الباور» لتنظيفه من الأتربة.

- استخد قطعة قماش مبللة بعد ذلك لتنظيف الجزء الخارجي والجوانب من الأتربة.

- وبعد الانتهاء من تنظيف الجزء الخارجي يتم فكه لتنظيف المروحة من الداخل.

- بعد ذلك تأتي مرحلة غسل الفلتر الداخلي جيدًا بالماء والمنظف بالإضافة إلى تنظيف خرطوم الصرف من الأتربة.

خطوات تخزين التكييف

- بعد الانتهاء من تنظيف التكييف من الداخل والخارج تأكد جيدًا من تجفيفه بشكل كامل.

- قم بفك وتنظيف أنابيب التوصيل جيدًا.

- بعد ذلك خطوة قم بتشغيل الجهاز مدة لا تقل عن 3 ساعات على درجة حرارة متوسطه قد تصل لـ 30 درجة لتجفيفه من الداخل.

- يفضل إجراء الصيانة المطلوبة على يد المتخصصين قبل تخزين الجهاز.

- احرص على تغطية الجهاز بنوع مناسب واختيار مواد لا تساعد على تجريحه.

- التأكد من فصل التيار الكهربي وإغلاق المفاتيح جيدًا لتجنب تسرب الكهرباء.

11 نصيحة تساعدك أثناء شراء التكييف

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قدّم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بعض النصائح التي تساعدك عند شراء التكييف وكيفية التوفير في استهلاكه للكهرباء على النحو الآتي:

1. احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك في قلة عمره الافتراضي.

2. احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3. احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

4. استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف دون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

5. يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتى لا يزيد استهلاك الكهرباء.

6. تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية «على الشرفات» ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الإمكان بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها.

7. تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

8. عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

9. غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة.

10. استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

11. ضبط التكييف على درجة حرارة 25 مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدًا في الجو الحار، مما يؤدي إلى استهلاك ضخم في الطاقة.